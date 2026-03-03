El renacer de Rakel: ‘Volver a Mí’, la confesión musical con la que la artista reconecta con su esencia

Con más de 15 años de carrera, una nominación al Latin Grammy y presentaciones en escenarios internacionales como el Billboard Bash (2011), el SXSW 2015 representando a Colombia y el Festival de la Independencia de Colombia en Nueva York (2015), la cantautora colombiana Rakel regresa al país con “Volver a Mí”, una canción profundamente personal que inaugura una nueva etapa artística.

Seis meses después de establecerse nuevamente en Colombia, Rakel presenta el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, RAKEL. La canción fue escrita junto a la también colombiana Inés Gaviria, y surge de un profundo proceso de introspección marcado por uno de los momentos más desafiantes de su vida. En 2024, Rakel fue diagnosticada con cáncer de tiroides y enfrentó el riesgo de perder su voz.

El diagnóstico, el miedo y la posibilidad real de no volver a cantar llevaron a Rakel a replantearse prioridades y a preguntarse por todo aquello que había postergado. De esa reflexión surge “Volver a Mí”, una canción que habla de reconectar con la esencia, de dejar de lado las expectativas externas y de atreverse a volver a lo que realmente importa.

“Es una canción que marca un antes y un después en mi vida y en mi carrera. Es una reconciliación conmigo misma”, afirma la artista. La producción de “Volver a Mí” estuvo a cargo del productor colombiano Jona Camacho, quien acompañó a Rakel en la construcción de una sonoridad íntima y atemporal. La canción se apoya en sonidos vintage y retro, con guiños al pop de los años 80: sintetizadores cálidos, capas analógicas y una atmósfera envolvente que refuerza el carácter introspectivo del tema. Esta producción no solo dialoga con la nostalgia, sino que potencia la vulnerabilidad y honestidad emocional de la letra.

Formada también como artista plástica y diseñadora de modas, Rakel asume un rol activo en la dirección visual del proyecto. El videoclip de “Volver a Mí”, que se estrenará el 27 de febrero, fue dirigido por Fernando Puerta y grabado en Medellín, y traduce visualmente el universo íntimo del álbum.

El video presenta a Mindy, un personaje simbólico que encarna esa voz interior que muchas veces silenciamos. Este personaje fue creado entre Colombia y Argentina, con efectos visuales a cargo de Nicolás Cantarelli y Sebastián Bucarey. A través de una narrativa sutil y emocional, Rakel dialoga con su versión más auténtica. El videoclip amplifica así el mensaje de la canción: volver a la esencia, reconciliarse con la propia historia y abrazar la identidad sin filtros.

RAKEL no será sólo un nuevo disco, sino un proyecto integral que reúne música, estética visual y concepto. Influenciado por el pop de los años 80 y por la música que marcó su infancia, el álbum propone una sonoridad nostálgica y luminosa, desarrollada entre Colombia y Los Ángeles, con la participación de músicos internacionales. Tras una pausa en su carrera y varios años fuera del país, Rakel vuelve a la escena ccolombiana con una propuesta honesta, madura y coherente con su trayectoria. “Volver a Mí” es el primer paso de una etapa creativa que apuesta por la autenticidad, el disfrute y la conexión profunda con el público.