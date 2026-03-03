¿Cuándo cortarse el cabello en marzo 2026? El calendario lunar para renovar su look

Marzo de 2026 llega no solo con el cambio de estación, sino con una configuración lunar que promete ser la aliada perfecta para quienes buscan un cambio de imagen. Para muchos, el calendario lunar es una guía ancestral infalible: así como las fases de la Luna influyen en las mareas y la agricultura, también tienen un impacto directo en la fuerza y el crecimiento de la melena.

Si está pensando en pasar por las tijeras este mes, no lo haga al azar. Conozca las fechas clave para que su corte de cabello cumpla con sus expectativas de belleza y salud capilar.

Para un crecimiento acelerado: Cuarto Creciente

Si su meta es tener una melena larga en tiempo récord, la fase de Cuarto Creciente es su mejor ventana. En marzo de 2026, esta fase se consolidará alrededor del 25 de marzo.Cortar las puntas durante estos días estimula la actividad folicular. Es el momento ideal para quienes sienten que su cabello se ha estancado. Además, si realiza el corte durante las horas de la tarde, justo cuando la Luna está ganando visibilidad en el cielo, se cree que el efecto se potencia, logrando un crecimiento no solo rápido, sino con una estructura más elástica.

Para un cabello envidiable: Luna Llena

La Luna Llena del 3 de marzo (y su transición final de mes) es el momento de la máxima energía. Si tiene el cabello fino, maltratado por procesos químicos o simplemente nota que ha perdido volumen, esta es su fecha.Cortarse el cabello en Luna Llena favorece un crecimiento más abundante y grueso.

No se trata de un crecimiento rápido, sino de calidad. Es el momento perfecto para un cambio radical o un corte de capas que busque proyectar fuerza. Los expertos en estética recomiendan este periodo para realizar tratamientos de hidratación profunda, ya que la porosidad del cabello parece estar más receptiva a los nutrientes.

Para frenar la caída y mantener el estilo: Cuarto Menguante

No todos buscan longitud. Si usted luce un flequillo perfecto, un corte tipo pixie o simplemente tiene un cabello con demasiado volumen que desea controlar, la fase de Cuarto Menguante (a partir del 10 de marzo) es la elección correcta.Cortar el cabello en esta fase hace que crezca de forma más lenta, lo que permite que el diseño de su corte dure mucho más tiempo.

Asimismo, es el periodo recomendado para personas con raíces débiles o que sufren de caída excesiva, ya que se dice que la energía de la Luna en retirada ayuda a fortalecer la raíz desde el cuero cabelludo.