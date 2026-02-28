Shakira en el Zócalo: ¿Cuál será el clima para el 1 de marzo?

Si tu plan es lanzarte al concierto de Shakira en el Zócalo, el clima juega a favor. Para este domingo 1 de marzo, el pronóstico para la Ciudad de México apunta a un día mayormente soleado, con calor durante la tarde y una baja de temperatura conforme avance la noche. No pinta para tormenta ni para lluvia que arruine el show, pero sí para que el sol pegue fuerte durante las horas de espera.

En eventos masivos como este, el clima no solo define si te mojas o no, también puede ser la diferencia entre disfrutar la noche o terminar agotado antes de que empiece la primera canción. La clave estará en cuidarte del sol y planear lo que vas a cargar desde temprano.

¿A qué temperatura estará la CDMX el 1 de marzo?

De acuerdo con el pronóstico, el domingo 1 de marzo tendrá una máxima cercana a 27°C y una mínima alrededor de 8°C. Esto significa que, aunque la tarde se sentirá cálida, la madrugada puede refrescar de forma importante.

Si llegas desde temprano, lo más probable es que atravieses varios “climas” en el mismo día: calor de tarde, atardecer agradable y una noche que puede sentirse fresca si te quedas hasta el final.

En el pronóstico disponible para ese día no se perfilan lluvias y la condición general se describe como sol. Eso es buena noticia para un concierto al aire libre, pero también implica exposición directa al sol durante horas.

Lo que sí o sí debes llevar

Para que el calor no te gane antes de que Shakira pise el escenario, considera estas recomendaciones prácticas:

Bloqueador solar: reaplícalo si vas a estar muchas horas.

reaplícalo si vas a estar muchas horas. Agua (en envase permitido): hidratarte es clave en concentraciones largas.

(en envase permitido): hidratarte es clave en concentraciones largas. Gorra o sombrero y lentes de sol si planeas llegar antes del atardecer.

y si planeas llegar antes del atardecer. Ropa ligera y cómoda para el día.

y cómoda para el día. Una capa ligera o chamarra delgada para cuando baje la temperatura por la noche.

para cuando baje la temperatura por la noche. Batería externa: en eventos masivos, el uso del celular se dispara.

Si el calor está fuerte, busca sombra cuando puedas, descansa en lapsos cortos y acuerda un punto de reunión con tu grupo. En el Zócalo y alrededores, el sol de tarde puede pegar directo y el cansancio se acumula más rápido de lo que parece.