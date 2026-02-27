YouTube rinde tributo a Pokémon por su 30 aniversario con un “Yoodle” conmemorativo

La plataforma de videos más importante del mundo, YouTube, se unió oficialmente a las celebraciones globales por las tres décadas de existencia de la franquicia Pokémon. Para conmemorar este hito, la compañía implementó un “Yoodle”especial que sustituirá su logotipo tradicional durante las próximas 24 horas, permitiendo que millones de usuarios en todo el planeta celebren la evolución de este icono de la cultura pop.

El lanzamiento original de los videojuegos Pokémon Rojo y Verde en Japón, ocurrido en 1996, detonó una revolución mediática que traspasó fronteras. Lo que inició como una propuesta innovadora de Nintendo para consolas portátiles, rápidamente se transformó en un fenómeno multidisciplinario que abarca desde el exitoso anime protagonizado por Ash Ketchum y Pikachu, hasta el consolidado juego de cartas coleccionables que hoy domina el mercado global.

Pokémon Legends: Z-A

De los píxeles a la realidad aumentada

A lo largo de estos 30 años, la marca demostró una capacidad de adaptación tecnológica constante. La transición desde los cartuchos de Game Boy hacia experiencias de realidad aumentada como Pokémon GO redefinió la interacción de los usuarios con su entorno, llevando la búsqueda de estas criaturas a las calles y parques de las principales ciudades.

YouTube se convirtió en el centro neurálgico para la conversación sobre esta franquicia. Millones de “entrenadores” utilizan la plataforma para compartir contenido relacionado con videojuegos de última generación, análisis de series animadas y la cobertura de eventos competitivos internacionales. El Yoodle de este 27 de febrero reconoce precisamente esa conexión entre la marca y su audiencia, la cual creció a la par de la tecnología.

Pokémon Fuente: Instagram @pokemon

La celebración del Día de Pokémon 2026 no solo mira hacia el pasado con nostalgia, recordando el intercambio de cartas en los recreos escolares, sino que proyecta el futuro de una propiedad intelectual que mantiene su relevancia mediante la innovación constante.

La intervención del logo de YouTube simboliza el respeto de la industria tecnológica hacia una franquicia que enseñó a varias generaciones el valor de la colección, la estrategia y la perseverancia.