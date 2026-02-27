¿Cuánto sabes sobre Ethan Hawke?

Actor, escritor y eterno romántico del cine independiente: Ethan Hawke ha crecido frente a nuestros ojos.
De ícono noventero a referente del cine de autor contemporáneo, Ethan Hawke ha construido una carrera sólida y diversa. Lo vimos enamorarse en Europa, enfrentarse a villanos y reinventarse. No es solamente un actor: es parte de la historia reciente del cine.
Más allá de la actuación, Hawke también ha desarrollado una sólida trayectoria como escritor y director, con varias novelas publicadas y películas aclamadas por la crítica.
Nominado en múltiples ocasiones al Premio de la Academia, ha sabido reinventarse con el paso del tiempo, apostando por proyectos arriesgados y personajes complejos.
Su evolución artística —de joven promesa a creador maduro— lo ha convertido en una figura respetada tanto por el público como por la industria.
1. ¿En qué año nació Ethan Hawke?
a) 1965
b) 1970
c) 1975
2. ¿En qué estado de Estados Unidos nació?
a) Texas
b) California
c) Nueva York
3. ¿Cuál fue la película que lo lanzó a la fama en 1989?
a) Top Gun
b) Dead Poets Society
c) The Breakfast Club
4. ¿En qué película romántica tuvo a Julie Delpy como su coprotagonista?
a) Before Sunrise
b) Reality Bites
c) Great Expectations
5. ¿Con qué actriz estuvo casado en los años 90?
a) Nicole Kidman
b) Gwyneth Paltrow
c) Uma Thurman
6. ¿Qué género caracteriza la película Training Day (2001), donde actuó junto a Denzel Washington?
a) Ciencia ficción
b) Comedia romántica
c) Drama policial
7. ¿Por cuál película fue nominado al Oscar como Actor de Reparto en 2002?
a) Boyhood
b) Training Day
c) Sinister
8. ¿Qué película fue filmada durante 12 años y le valió otra nominación al Oscar?
a) Boyhood
b) The Tree of Life
c) The Imitation Game
9. ¿En qué película interpretó a un sacerdote reformado?
a) The Purge
b) The Northman
c) First Reformed
10. ¿Por cuál película fue nominado al Oscar como guionista?
a) Before Sunset
b) Training Day
c) The Black Phone
11. ¿Qué villano de Marvel interpretó en 2022?
a) Loki
b) Moon Knight
c) Doctor Doom
12. ¿Cómo se llama el personaje que interpreta en la trilogía Before?
a) Jack
b) John
c) Jesse
RESPUESTAS:
1 b / 2 a / 3 b / 4 a / 5 c / 6 c / 7 b / 8 a / 9 c / 10 a / 11 b / 12 c
ACIERTOS:
1-4 Espectador casual: conoces algunos títulos y algunas cosas sobre su vida, pero tienes mucho por descubrir sobre Ethan Hawke. Buen pretexto para un maratón.
5-8 Cinéfilo fiel: has seguido varias etapas de su trayectoria y estás al tanto de su evolución. Sabes que no es sólo un ícono noventero, sino un actor sólido y versátil.
9-12 Experto total: dominas su filmografía, sus premios y sus reinvenciones. Eres, oficialmente, parte de su club de fans.