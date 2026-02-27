Biblored cumple 25 años: así es el recorrido de arte, memoria y resistencia que se toma Bogotá

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, biblored, llega a su primer cuarto de siglo en este 2026. para celebrarlo, ha transformado sus salas en espacios de exhibición donde la lectura se encuentra con la pintura, la ilustración y la memoria histórica. bajo la premisa de ser puntos de encuentro para relatos que resisten, esta programación especial invita a ciudadanos y turistas a redescubrir la capital a través del arte comunitario.

- El arte de habitar el cuerpo y el barrio

La programación arranca con procesos colectivos que nacieron directamente de los usuarios de las bibliotecas y colectivos locales: anatomía de un cuerpo colectivo: una exploración artística donde cada obra representa una parte del cuerpo humano.

Lugar: biblioteca manuel zapata olivella (el tintal).

Fecha: hasta el 28 de febrero.

Artes cartoneras (colectivo ojo de gato): una apuesta pedagógica que camina los barrios para transformar territorios a través de la cultura escrita.

Lugar: biblioteca el mirador (sala leo).

Fecha: hasta el 28 de febrero.

Los lugares que habito: un viaje íntimo de la artista entre el tiempo, el olvido y la realidad.

Lugar: biblioteca carlos e. restrepo.

Fecha: hasta el 8 de marzo.

Visibilizando lo invisible: las obreras de Kennedy

Uno de los puntos más destacados de la agenda es la muestra “obreras: más allá del cemento”. esta investigación de antropología visual rescata la historia de las mujeres que construyeron el barrio Estados unidos en Kennedy. la exposición desplaza la narrativa masculina de la construcción física para darle valor a la economía doméstica y los cuidados que sostuvieron la vida en medio de la precariedad.

¿Cuándo?: del 13 al 27 de marzo en la biblioteca el tintal.

Memoria y esperanza: el legado del conflicto

En alianza con el centro de memoria, paz y reconciliación, las bibliotecas se convierten en santuarios de verdad y justicia: “te busco. ausentes estrellas presentes”: una acción que transforma el dolor de la desaparición forzada en una constelación de esperanza. incluye cajas de recuerdos, cartas y fotografías de familiares que buscan a sus seres queridos.

El tunal: hasta el 5 de abril.

Carlos E. restrepo: del 10 de abril al 17 de mayo.

Terca esperanza: una obra colectiva e inacabada sobre la violencia latente en la Bogotá rural y urbana.

Lugar: biblioteca virgilio barco.

Fecha: hasta el 12 de abril.

Homenaje a los grandes: Ródez, el bibliófilo

Finalmente, la biblioteca Virgilio Barco rinde tributo al maestro Ródez, figura clave del arte urbano colombiano. la exposición “ródez: eterno bibliófilo” ofrece una experiencia inmersiva e interactiva que luego itinerará por las cuatro bibliotecas mayores de la ciudad, acercando su legado gráfico a todos los bogotanos. Estará disponible hasta el 5 de abril en el vestíbulo principal.

Esta exposición busca reflejar las diferentes experiencias de la Bogotá rural y urbana para hacer memoria La construcción de memoria sobre el conflicto, al tratarse de una violencia latente y con múltiples actores, no puede presentarse como una narración única, lineal o finita. La memoria, como la ciudad, está siempre en movimiento, se reconfigura, se disputa y se reconstruye desde múltiples lugares y voces. Por eso, esta exposición no pretende cerrar ni posicionar un relato único, sino abrirlo: es una obra colectiva, inacabada y en constante construcción. La muestra está organizada en cuatro nodos que dialogan entre sí.