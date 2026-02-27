Aurora Cossio conquista la TV de EE. UU.: La colombiana que brilla como protagonista en la serie ‘FBI’

La actriz Aurora Cossio será estrella invitada en un próximo episodio del exitoso drama criminal de CBS, FBI, interpretando a Alicia Ortega. El episodio se emitirá el lunes 23 de febrero y marca un nuevo y audaz capítulo en la versátil carrera de Cossio.

En esta esperada entrega, Cossio ofrece una actuación convincente como Alicia Ortega, un personaje cuya aguda inteligencia, peligrosas alianzas y motivaciones personales impulsan la investigación en el centro del episodio. Los espectadores podrán disfrutar de la profundidad y matices característicos de Cossio mientras navega momentos de alta tensión junto al equipo del FBI.

“Desde interpretar a Estela en Griselda — una mujer que asciende hasta convertirse en la mano derecha de Griselda — hasta adentrarme en el mundo del FBI, estoy agradecida de poder explorar personajes marcados por el poder, la transformación y la resiliencia”, afirmó Cossio.

La carrera cinematográfica de Aurora comenzó en Italia, donde debutó como protagonista en la película Faccio un salto a L’Avana, una exitosa comedia que se convirtió en su papel revelación.

Su interpretación de Almadedios, una joven cubana llena de encanto y resiliencia, recibió excelentes críticas y la consolidó como una estrella emergente del cine italiano. También participó en el éxito de taquilla Immaturi – Il Viaggio, fortaleciendo aún más su proyección internacional.

Durante sus once años en Italia, Aurora trabajó junto a reconocidos cineastas como Pupi Avati, Paolo Genovese y Carlo Vanzina, todos nominados y galardonados con el David di Donatello, el máximo reconocimiento del cine italiano.

Tras su éxito en Europa, Aurora se unió al elenco de La Selección 2, la exitosa serie colombiana basada en leyendas reales del fútbol, donde interpretó a Viviana, la pareja del jugador estrella Valenciano. La serie, actualmente disponible en Netflix Latinoamérica, amplió su reconocimiento en toda la región.