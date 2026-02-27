Actor de ‘Better Call Saul’ ahora trabaja como repartidor de paquetes

Durante años, su rostro fue conocido por millones de fanáticos de Breaking Bad y su aclamado spin-off Better Call Saul. Sin embargo, lejos de los reflectores, John Christian Love, quien interpretó al leal asistente Ernesto “Ernie”, vive hoy una realidad muy distinta: trabaja entregando paquetes para Amazon.

John Christian Love

De la pantalla a la calle

El actor de 35 años compartió su historia en un foro de trabajadores de Amazon en Reddit, donde se presentó con humildad:

“Solo quiero que sepan que, como el actor que les trajo al personaje ‘Ernesto/Ernie’ en Better Call Saul, ¡yo también estoy aquí repartiendo con ustedes! Es una porquería, pero seguimos de entrega en entrega. Bendiciones allá afuera”, escribió junto a una selfie.

Su publicación desató una ola de mensajes de apoyo y sorpresa entre los usuarios, tanto de fanáticos de la serie como de repartidores que se sintieron identificados con su testimonio.

“No me rendí, simplemente está todo muy lento ahora”

Love aclaró que no ha abandonado su carrera actoral, pero que la falta de proyectos y la paralización de producciones en Hollywood lo obligaron a buscar otra fuente de ingresos.

“No me rendí, simplemente está todo muy lento ahora”, respondió a uno de los comentarios.

El actor recordó que ha trabajado en televisión y cine desde 2010. Antes de Better Call Saul, tuvo apariciones en Friday Night Lights y en la película Whiskey Tango Foxtrot (2016) junto a Tina Fey. Sin embargo, la estabilidad económica nunca estuvo garantizada.

Un salto frustrado y un proyecto perdido

Tras su paso por Better Call Saul, Love fue convocado para participar en el filme Lone Wolf, donde compartió escenas con Lily Gladstone y Bryan Cranston. Pero el proyecto terminó detenido por falta de presupuesto.

“Hice una película importante actuando junto a Lily Gladstone y Bryan Cranston, pero el filme se quedó sin dinero y nunca me pagaron”, escribió.

En julio de 2025, Cranston reconoció públicamente los problemas financieros del rodaje y expresó su apoyo al elenco:

“Me angustia que esto haya causado tanto dolor y desconfianza. Este equipo fue fantástico y merecía respeto”, declaró el actor.

“Gano más repartiendo que con mis regalías”

Uno de los momentos más reveladores del hilo fue cuando Love contó cuánto gana actualmente por sus regalías de Better Call Saul:

“Cien dólares aquí y allá”, respondió, dejando ver que los pagos residuales son mucho más bajos de lo que la audiencia imagina.

Antes de Amazon, trabajó como cartero y repartidor para USPS, FedEx y UPS, pero afirmó que ninguna de esas empresas fue tan exigente como la actual:

“Fueron mejores —todos eran malos, no me malinterpreten—, pero mejores que Amazon. Las rutas cambian todos los días, las camionetas están en mal estado, no hay cultura ni beneficios reales”.