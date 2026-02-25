Jurados de votación 2026: Cuánto dura la capacitación, si es obligatoria y qué pasa si no asiste

Con miras a la jornada electoral del próximo 9 de marzo, 660.000 ciudadanos en todo el país fueron designados como jurados de votación, una función clave para garantizar la transparencia y agilidad en la entrega de resultados. Una de las principales dudas gira en torno a la capacitación: ¿cuánto dura y qué pasa si no asisten?

Le puede interesar: Iván Cepeda ganó con amplia ventaja la consulta del Pacto Histórico: será el candidato presidencial de la izquierda

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, las capacitaciones se realizan de manera presencial en los 1.102 municipios del país y tienen una duración promedio de dos horas. La asistencia es obligatoria, incluso para quienes ya hayan sido jurados en elecciones anteriores, ya que cada proceso electoral tiene particularidades diferentes. Además, los ciudadanos pueden reforzar la información con la cartilla y el video pedagógico disponibles en la página oficial de la entidad.

¿Cómo saber si fue designado?

Los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados digitando su número de cédula en la página web www.registraduria.gov.co. También pueden revisar los listados publicados en alcaldías, sedes de la Registraduría o a través de las oficinas de talento humano de sus empresas o instituciones educativas.

Más información: “Elecciones nítidas”: El plan de la Procuraduría para blindar las urnas y derrotar la abstención

Es importante tener en cuenta que la designación es de forzosa aceptación. Es decir, no recibir una notificación física no exime de prestar el servicio. La ley establece que la publicación en lugares públicos es suficiente notificación.

¿Qué pasa si no asiste o incumple?

Las sanciones pueden ser severas. Si un ciudadano designado no se presenta sin justa causa, puede recibir una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. En el caso de los servidores públicos, la sanción puede incluir la destitución del cargo.

¿Cuál es el horario y qué funciones cumplen?

Los jurados deben presentarse a las 7:30 a.m. en la mesa asignada. La votación inicia a las 8:00 a.m. y finaliza a las 4:00 p.m., momento en el que comienza el conteo de votos. Solo pueden retirarse cuando hayan terminado el escrutinio y entregado todos los formularios diligenciados.

Conozca detalles: ¿Qué pasa si es jurado de votación y no asiste? Tenga en cuenta las multas y sanciones a la que se expone

En cada mesa se designan seis jurados: presidente, vicepresidente, vocal y tres suplentes. Entre sus funciones están verificar la identidad de los votantes, registrar la participación, entregar la tarjeta electoral, vigilar la urna y realizar el conteo final.

¿Qué beneficio tiene ser jurado de votación?

Quienes cumplan con su deber como jurados tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que puede hacerse efectivo dentro de los 45 días siguientes a la elección.

No se reconoce pago por transporte ni alimentación, por lo que los jurados deben asumir esos gastos. Tampoco pueden portar distintivos políticos ni actuar simultáneamente como testigos electorales.

En conclusión, ser jurado de votación es una responsabilidad obligatoria que requiere preparación previa. La capacitación, que dura en promedio dos horas, es fundamental para que la jornada se desarrolle con normalidad y transparencia.