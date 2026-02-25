Este es el sorpresivo motivo por el que Pipe Bueno no asistió al matrimonio de Jhonny Rivera

Pipe Bueno es, sin duda, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana contemporánea. Desde su irrupción en la escena con apenas 16 años, logró revolucionar un género tradicionalmente asociado a generaciones mayores, aportándole una frescura juvenil y una calidad vocal que le abrieron las puertas del mercado internacional.

Aunque desde hace varios meses Pipe Bueno, su pareja, Luisa Fernanda W y sus hijos tomaron un nuevo rumbo fuera de Colombia, lo cierto es que constantemente viajan al país con el fin de pasar tiempo de calidad con su familia, pero también cumplir con varios de los compromisos con los que cuentan.

Durante el último fin de semana del mes de febrero se dio el matrimonio entre Jenny López y Johnny Rivera, donde varias figuras del entretenimiento estuvieron presentes, sin embargo, Pipe estuvo ausente, situación que llamó la atención a través de las redes sociales.

Quien terminó refiriendo a este tema en un primer momento fue su pareja, Luisa Fernanda W, quien en medio de una dinámica de preguntas aseguró que aunque estaban invitados desde hace varios meses Bueno tenía planeado realizar un retiro espiritual, mejor con odio como Emaús y que se habría llevado a cabo en Santander.

En medio de las diferentes publicaciones, el cantante se mostró emocionado haciendo parte de este retiro: ”Les quiero agradecer por todas las atenciones, por haberme hecho pasar un fin de semana espectacular, reencontrarme con Dios, conmigo mismo para cambiar, para sanar. No saben la paz que siente mi corazón. La batalla seguirá cada día, pero después de este fin de semana estoy seguro que tengo más herramientas para manejar todo lo que hay en nuestro mundo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno.

¿Por qué terminaron Pipe Bueno y Jessica Cediel?

El romance entre Jessica Cediel y Pipe Bueno fue largo, pues duró más de cinco años. Aun así, llegó a su fin de manera repentina en 2014, lo que llamó la atención de muchos.En entrevista con Andrés Wilches, en el programa AutoStarTV, la presentadora reveló la verdadera razón por la que decidieron terminar: “La distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera. Él salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí, guardada como una pendeja. Y a mí todos me caían: actores, productores y directores, y yo les decía que tenía novio”, fueron las palabras de Cediel.