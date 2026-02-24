Elsa y Elmar presenta sus Spotify Sessions con un viaje a sus raíces colombianas

La cantautora colombiana Elsa y Elmar vuelve a sorprender con una propuesta íntima y poderosa, su participación en la edición colombiana de Spotify Sessions, que se estrena oficialmente el 12 de febrero de 2026. El proyecto la reúne con el músico y productor Junior Zamora en la dirección musical y con MC Calle en la dirección visual, dando forma a una experiencia audiovisual donde la emoción, la identidad y la espiritualidad son protagonistas.

Reconocida por lo que ella misma ha denominado “pop espiritual”, un concepto que nace de la intuición, la vivencia personal y una conexión emocional profunda, Elsa y Elmar aprovecha este formato para reafirmar su identidad artística y cultural. Su propuesta se ha caracterizado por letras introspectivas y sonidos envolventes que invitan a la reflexión y al autoconocimiento, elementos que en estas sesiones adquieren una nueva dimensión.

Para esta edición de Spotify Sessions, la artista presenta cinco reversiones de canciones de su catálogo, concebidas desde un regreso consciente a sus raíces colombianas. En estas nuevas interpretaciones incorpora sonidos como la salsa y la champeta, resignificando sus temas desde la colectividad, el arraigo y la emoción compartida. El resultado es un EP audiovisual que dialoga entre lo íntimo y lo festivo, entre la introspección y la celebración.

Sobre el proyecto, la cantante expresó que estas sesiones representan “una celebración a la vida, a mi camino, a la música, al trabajo en equipo y a mi cultura”. También destacó el proceso creativo junto a Junior Zamora y MC Calle, a quienes describió como aliados naturales en una construcción artística honesta. Según sus palabras, colaborar con músicos de distintas regiones del país fue un reencuentro con sus raíces y con “el gozo y la magia de crear”.

La dirección musical de Junior Zamora aportó una capa orgánica y espiritual al proyecto, fusionando influencias del soul, R&B, pop y ritmos latinoamericanos desde una mirada autoral. Por su parte, MC Calle trasladó ese universo sonoro a una narrativa visual sensible, donde el cuerpo, el espacio y la identidad dialogan de manera coherente con el concepto del pop espiritual.

Spotify Sessions se consolida así como un formato que prioriza la expresión artística a través del trabajo conjunto entre artista, director musical y director visual. En el caso de Elsa y Elmar, esta colaboración se traduce en una experiencia que no solo revisita su repertorio, sino que también reafirma su lugar como una de las voces más sensibles y sólidas del pop latino contemporáneo.