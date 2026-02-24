EDC Colombia 2026: lo que se sabe sobre el debut del festival en el país

El Electric Daisy Carnival (EDC) aterriza oficialmente en el país y tendrá como sede a Medellín los próximos 10 y 11 de octubre de 2026. El evento se realizará en la emblemática Unidad Deportiva Atanasio Girardot, uno de los complejos deportivos y de espectáculos más importantes del país.

El anuncio fue realizado por Insomniac, curador global de experiencias de música dance, en alianza con Páramo Presenta. Con esta confirmación, Medellín se suma al circuito internacional de uno de los festivales electrónicos más influyentes del mundo.

Fechas confirmadas y lugar del evento

La primera edición de EDC Colombia se celebrará el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026. Durante dos días, la capital antioqueña se transformará en una ciudad efímera de luces, arte, tecnología y música electrónica, bajo el concepto global “Under the Electric Sky”.

El complejo deportivo será adaptado con escenarios monumentales, instalaciones artísticas y experiencias inmersivas que caracterizan a EDC en cada una de sus sedes internacionales.

Entradas EDC Colombia 2026: precios y venta

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 26 de febrero de 2026 a las 10:00 a.m. (hora Colombia) a través del portal oficial EDCColombia.com.

Los precios iniciales, incluidos los cargos por servicio, comenzarán desde:

GA (General Admission): $169 dólares

GA+: $199 dólares

VIP: $269 dólares

Se prevé una alta demanda en la primera fase de venta, especialmente tras la respuesta positiva que generó el anuncio preliminar realizado en mayo de 2025.

Medellín entra al mapa global de EDC

EDC Colombia marcará la novena edición internacional del festival. Hasta ahora, el evento ha tenido exitosas versiones en México, Brasil, Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y Tailandia. Su llegada a Medellín se da después del histórico 30º aniversario de EDC Las Vegas, celebrado en mayo, reforzando la expansión global de la marca.

La designación de Medellín como sede consolida a la ciudad como uno de los epicentros de grandes eventos musicales en América Latina y fortalece su posicionamiento dentro del circuito internacional de festivales.

Más que un festival: una experiencia inmersiva

El Electric Daisy Carnival no es únicamente un evento de música electrónica. Se trata de una experiencia multisensorial que combina producción audiovisual de gran formato, juegos mecánicos, performances temáticas, arte interactivo y una amplia programación de géneros como EDM, house, techno, trance y bass.

Aunque aún no se ha revelado el cartel oficial de artistas, la expectativa crece entre los fanáticos de la música electrónica en Colombia y la región. Octubre de 2026 ya se perfila como una fecha clave en el calendario musical del país, con Medellín lista para vivir su primera edición de EDC.