Teoría conspirativa afirma que Selena Gómez tuvo un hijo con Justin Bieber, ¿qué se sabe?

En las últimas semanas de febrero de 2026, una serie de teorías conspirativas sobre Selena Gomez se han viralizado en plataformas como TikTok, Instagram, X y YouTube, generando confusión entre usuarios y reactivando antiguos rumores sobre su vida personal y su salud.

Los videos virales aseguran, sin presentar pruebas, que la artista habría perdido un bebé con Justin Bieber, que supuestamente habría muerto entre 2017 y 2018 y sido reemplazada por un “clon”, o que el cantante canadiense estaría “triste porque conoce la verdad”. Sin embargo, no existe evidencia real que respalde ninguna de estas afirmaciones, que mezclan rumores antiguos, hechos médicos confirmados y especulación viral.

¿Cómo surgió el rumor del supuesto “bebé secreto”?

El origen de esta teoría se remonta entre 2012 y 2014, cuando algunos tabloides difundieron versiones sin confirmar que aseguraban que Selena Gomez habría quedado embarazada de Justin Bieber y sufrido un aborto espontáneo.

En su momento, el equipo de la artista desmintió esas publicaciones y las calificó como “100% ficticias”. Nunca se presentaron pruebas médicas, registros verificables ni confirmaciones de fuentes cercanas que respaldaran dichas afirmaciones.

Desde entonces, el rumor ha reaparecido periódicamente, especialmente cuando la vida sentimental de ambos artistas vuelve a ser tendencia en redes sociales o medios de entretenimiento.

¿Qué dicen en redes sociales?

Uno de los momentos que más alimentó las narrativas conspirativas ocurrió en 2017, cuando Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón debido a complicaciones derivadas del lupus, enfermedad autoinmune que padece desde 2013.

Durante ese periodo, la cantante:

Fue hospitalizada en varias ocasiones

Presentó cambios físicos asociados a tratamientos y esteroides

Habló abiertamente sobre su salud mental

Redujo su presencia mediática

Estos cambios visibles fueron utilizados por creadores de contenido conspirativo para difundir teorías que afirmaban que la “verdadera Selena” había muerto y sido reemplazada por un doble o clon. No obstante, no existe ninguna evidencia científica, médica o oficial que respalde esa versión.

En 2024, la artista habló abiertamente sobre su salud reproductiva en una entrevista con Vanity Fair, donde explicó que no puede gestar hijos debido a los riesgos médicos asociados al lupus y a los medicamentos inmunosupresores que debe tomar.

Expertos en cultura digital señalan que estas teorías resurgen cuando coinciden varios factores virales, como:

La constante atención mediática a su relación pasada con Justin Bieber

Videos comparativos sobre su apariencia antes y después de 2017

Rumores reciclados en redes sociales

Interpretaciones sin contexto de información antigua

Estas narrativas suelen mezclar hechos reales con afirmaciones ficticias sobre bebés secretos, clonación o muertes falsas.

En conclusión, las teorías virales que circulan en redes sociales carecen de sustento verificable y se basan principalmente en rumores antiguos, especulación digital y desinformación que se recicla con el paso del tiempo.

*Esta nota fue creada con Inteligencia Artificial y curada por un periodista*