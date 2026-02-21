Lowe León rompe el silencio: los detalles de su reciente avance judicial

Lowe León es un cantante y compositor colombiano que se ha dado a conocer principalmente en los géneros del pop y lo regional latino. Si bien cuenta con una formación académica en Ingeniería de Sistemas, su verdadera proyección pública llegó a través de la música y, de manera muy marcada, por su exposición en la prensa de entretenimiento debido a sus vínculos personales con figuras del mundo digital.

Actualmente, se enfoca en consolidar su carrera artística mediante lanzamientos constantes en plataformas digitales, buscando que su propuesta musical gane terreno frente a la atención mediática que suele rodear su vida privada.

1. Un giro en el proceso: del señalado al presunto afectado

En Colombia, el proceso por presunta violencia intrafamiliar; económica y psicológica, en contra de la funcionaria LICETH PAOLA CORDOBA RAMOS; el cual había sido archivado en el año 2024, hoy, La fiscalía 31 local de Barranquilla ha desarchivado la denuncia tras surgir indicios racionales suficientes que permiten reexaminar integralmente la situación por presuntos actos de violencia ejercidos por la funcionaria y exesposa en contra del artista.

Lo relevante de esta nueva etapa es que el análisis probatorio ha comenzado a mostrar un escenario distinto al inicialmente planteado por Liceth Córdoba. Según el equipo jurídico, existen elementos materiales probatorios contundentes que apuntan a una presunta violencia psicológica y patrimonial ejercida en contra del artista, en un contexto de conflicto económico derivado de un proceso de divorcio contencioso.

La defensa sostiene que no puede desconocerse el entorno en el que ocurrieron los hechos: un divorcio con componentes patrimoniales significativos y en controversia debido a la alta capacidad económica del artista. En ese escenario, se investiga si los mecanismos judiciales pudieron haber sido utilizados como instrumentos de presión para forzar acuerdos económicos, proyectando públicamente una imagen de agresor que hoy está siendo reevaluada por las autoridades competentes.

2. Lo decidido en España.

Este análisis no puede aislarse de lo ocurrido en España. Allí, los procesos penales adelantados contra Lowe León concluyeron con autos absolutorios ejecutoriados.

Este punto es esencial porque demuestra que, mientras en España los tribunales absolvieron al artista, a su exesposa le negaban medidas de protección por falta de riesgo objetivo y que en su actuar podía existir una presunta instrumentalización de los sistemas judiciales en beneficios patrimoniales y de custodia; más aún en su condición de servidora pública.

A pesar de ello, el equipo jurídico del artista ha advertido que la funcionaria intentó trasladar a la fiscalía general de la nación, los juzgados civiles y penales colombianos la tesis de una supuesta violencia sistémica traída de España que ya ha sido examinada y descartada por los tribunales europeos.

3. Del conflicto civil al escenario penal. La secuencia de decisiones judiciales en España ofrece un hilo conductor claro.

Primero, no prosperaron la solicitud de medidas de protección ni las denuncias penales. Posteriormente, en el ámbito civil internacional, el Juzgado de instrucción No. 4 de Llíria

- Valencia España, declaró el desplazamiento ilícito del menor y el ejercicio inadecuado de la patria potestad y custodia conforme al Convenio de La Haya de 1980.Es decir, una autoridad judicial reconoció formalmente que la salida del menor del territorio español no se ajustó al marco legal aplicable, el niño fue sustraído de su residencia habitual en septiembre del año 2024 y actualmente se encuentra retenido ilegalmente.

En este punto, el equipo jurídico ha señalado que la salida de España ocurrió después de no haberse obtenido decisiones favorables en sede penal, en los juzgados civiles y bajo la alegación de un supuesto riesgo que nunca fue acreditado ante los tribunales españoles.

Por lo anteriormente mencionado, la defensa del artista ha tramitado la solicitud de restitución internacional del menor a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como autoridad central administrativa, y se encuentra en trámite para que los jueces de familia competentes en Barranquilla - Colombia, evalúen el cumplimiento de las leyes del tratado internacional de la haya.

El equipo jurídico ha reiterado que este procedimiento no busca controversias personales, sino la protección del interés superior del menor y el respeto a la jurisdicción internacional previamente establecida.

4. Transparencia institucional y control disciplinario

Dada la condición de servidora pública de la fiscal Liceth Paola Córdoba Ramos, el equipo jurídico de Lowe León ha iniciado trámites para presentar queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin que se evalúe si la funcionaria ha incurrido o no en faltas disciplinarias a lo largo de los procesos interpuestos en contra del artista que controviertan con los principios y normas establecidos por la comisión.

Así mismo, se solicitará vigilancia institucional a la Procuraduría General de la Nación, en garantía de transparencia procesal.Este comunicado tiene como propósito aportar información verificable, mantener la transparencia.