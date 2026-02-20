Yeferson Cossio anuncia que dará 1.000 becas para estudiar inglés en Colombia

El creador de contenido relató que está siendo amenazado por haberse negado a pagar una consulta médica. / Foto: Instagram @yefersoncossio - Tomadas el 21 de febrero de 2025.

El creador de contenido y empresario Yeferson Cossio anunció el lanzamiento de un programa social que busca impactar la educación en Colombia mediante la entrega de 1.000 becas para estudiar inglés, dirigidas a jóvenes que deseen fortalecer su perfil profesional y ampliar sus oportunidades laborales en un mercado cada vez más competitivo.

La iniciativa se desarrollará en alianza con el instituto de idiomas Universal Idiomas y contempla becas con una cobertura del 90,6 %, lo que permitiría que más personas accedan a formación en un segundo idioma, considerado hoy una herramienta clave para la empleabilidad, el emprendimiento y el crecimiento profesional en contextos globalizados.

Según se conoció, el programa nace como parte de la visión del creador digital de utilizar el alcance de sus plataformas para generar un impacto positivo más allá del entretenimiento, apostándole a la educación como un motor de transformación social. A través de sus redes sociales se dará a conocer la dinámica de inscripción, así como los requisitos y fechas para que los interesados puedan postularse a uno de los cupos disponibles.

“Creo profundamente que las oportunidades cambian vidas. Aprender inglés abre puertas reales, permite acceder a mejores trabajos y conecta a las personas con el mundo”, expresó Cossio al presentar la iniciativa, destacando el valor del idioma como una herramienta que puede marcar la diferencia en el desarrollo profesional de los jóvenes.

Las becas estarán enfocadas en el aprendizaje práctico del inglés, con metodologías orientadas a la comunicación efectiva y al desarrollo de habilidades aplicables en entornos laborales reales. De esta manera, el programa no solo busca fortalecer el conocimiento académico, sino también facilitar la inserción en escenarios profesionales que exigen competencias bilingües.

El anuncio se suma a otras acciones sociales impulsadas por el creador, quien ha manifestado en varias ocasiones su interés por promover proyectos que contribuyan al crecimiento personal y educativo de las nuevas generaciones. En esta ocasión, el enfoque está puesto en brindar acceso a formación de calidad a jóvenes que, por razones económicas, no siempre pueden acceder a cursos de idiomas.

Con este proyecto, Cossio refuerza su apuesta por utilizar su influencia digital para impulsar iniciativas con impacto social, enfocadas en la educación y el desarrollo de nuevas oportunidades en el país, especialmente para jóvenes que buscan mejorar su perfil y proyectarse en un entorno laboral cada vez más exigente.