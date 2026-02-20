¿Qué enfermedad sufría Eric Dane, actor de ‘Greys Anatomy’ y ‘Euphoria’?

Con el paso del tiempo, estas células dejan de funcionar y mueren, lo que provoca una pérdida gradual de la movilidad, la fuerza muscular y, en fases avanzadas, la capacidad de hablar, tragar y respirar.

El diagnóstico del actor, recordado por sus papeles en producciones como Grey’s Anatomy y Euphoria, puso nuevamente en el foco público esta compleja enfermedad que, aunque poco frecuente, tiene un impacto devastador en quienes la padecen y sus familias.

¿Qué es la ELA y cómo afecta al cuerpo?

La ELA es considerada una enfermedad del sistema nervioso central. Su principal característica es el deterioro progresivo de las neuronas motoras ubicadas en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas son responsables de enviar señales a los músculos para que se muevan, por lo que su degeneración genera debilidad muscular progresiva.

En las primeras etapas, los síntomas suelen ser sutiles: debilidad en brazos o piernas, calambres, dificultad para sostener objetos, cambios en la voz o problemas para coordinar movimientos. A medida que avanza, la enfermedad puede comprometer funciones esenciales como caminar, hablar, comer e incluso respirar.

Actualmente, la esclerosis lateral amiotrófica no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos que ayudan a ralentizar su progresión y mejorar la calidad de vida del paciente. Estos incluyen terapias físicas, apoyo respiratorio, asistencia nutricional y acompañamiento psicológico, elementos clave para enfrentar el impacto físico y emocional del diagnóstico.

Los especialistas señalan que cada caso evoluciona de forma distinta, aunque la progresión suele ser continua. En muchos pacientes, la movilidad se reduce de manera significativa con los años, mientras que las funciones cognitivas generalmente se mantienen intactas, lo que hace que la persona sea plenamente consciente de su condición.

¿Qué causa la ELA?

En la mayoría de los casos, el origen de la ELA es desconocido. Se le denomina ELA esporádica cuando no existe un antecedente familiar claro. No obstante, un pequeño porcentaje de diagnósticos sí está asociado a factores genéticos hereditarios.

La enfermedad puede aparecer en adultos, especialmente entre los 40 y 70 años, y es ligeramente más común en hombres que en mujeres. Aun así, puede afectar a personas de diferentes edades y contextos.