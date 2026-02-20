Pipe Peláez le dio una clase de vallenato a participante de ‘A Otro Nivel’ en pleno escenario

El más reciente capítulo de A Otro Nivel dejó uno de los momentos más comentados de la noche gracias a la presentación de Juan David, quien logró conquistar al jurado y al público con su interpretación de “Y te amo, te amo”, tema popularizado por el cantante vallenato Pipe Peláez.

Desde su salida al escenario, el participante apostó por un estilo emocional y potente, destacándose por su afinación y la fuerza interpretativa propia del vallenato. Su presentación no solo generó aplausos entre los asistentes, sino que también tocó directamente al intérprete original de la canción, quien no ocultó su admiración por el talento del concursante.

La reacción de Pipe Peláez fue inmediata. Tras escuchar la interpretación, elogió la voz de Juan David y resaltó su capacidad para transmitir sentimiento en un género donde la interpretación es clave. El momento se volvió aún más especial cuando el jurado decidió acompañarlo en el escenario y ambos terminaron cantando juntos el coro de la canción, desatando la emoción del público y uno de los aplausos más fuertes del episodio.

Durante la devolución, el artista vallenato felicitó al participante por su respeto hacia el género y por mantener la esencia de la canción, algo que suele ser determinante en un formato donde se evalúan tanto la técnica como la identidad musical. Para el jurado, Juan David demostró que tiene el potencial para destacarse dentro de la competencia, especialmente en un estilo que exige conexión emocional con la letra.

En redes sociales, los televidentes también reaccionaron al momento, destacando la química entre ambos y el nivel vocal del concursante. Muchos usuarios señalaron que cantar junto al propio Pipe Peláez en el escenario representa un respaldo importante dentro del reality, además de un reconocimiento a su talento en el vallenato.