‘Voces del Joropo’ se tomará el Movistar Arena: tradición, identidad y música que sigue viva

Con arpa, cuatro y zapateo, el joropo volvió a demostrar por qué es uno de los ritmos más representativos de la cultura llanera.

Voces del Joropo en el Movistar Arena
Voces del Joropo en el Movistar Arena Cortesía
Por Valentina Gómez

Bogotá se prepara para reencontrarse con las raíces del folclor llanero con una nueva edición de Voces del Joropo, el espectáculo que reunirá a destacadas figuras de Colombia y Venezuela el próximo 9 de mayo en el Movistar Arena. La cita promete una noche dedicada a exaltar la música del llano, un género que ha acompañado la historia, la identidad y la memoria cultural de generaciones en ambos países.

El cartel estará liderado por el maestro Reynaldo Armas, considerado una de las voces más influyentes del joropo y un referente imprescindible dentro de la música llanera. Junto a él estarán Luis Silva y Walter Silva, artistas que han llevado el sonido tradicional del llano a distintas generaciones y escenarios, consolidándose como emblemas del género.

La cuota colombiana también tendrá un papel protagónico con la participación de Aries Vigoth, conocido como “El Romántico del Llano”, y Milena Benítes, una de las voces femeninas más representativas del joropo contemporáneo. La velada busca ofrecer un recorrido por las distintas expresiones del folclor llanero, conectando tradición y nuevas audiencias a través de intérpretes que han mantenido viva esta herencia musical.

Más que un concierto, Voces del Joropo se plantea como un espacio de encuentro cultural entre territorios, generaciones y sonidos que han dado forma a este género. El evento resalta la vigencia del joropo como una expresión artística viva, capaz de tender puentes entre Colombia y Venezuela y de mantener vigente el legado musical de los Llanos.

La propuesta invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia que va más allá del entretenimiento, celebrando las historias, paisajes y emociones que nacen del llano. Con arpa, cuatro y maracas como protagonistas, la noche promete evocar la esencia de una tradición que sigue latiendo en la identidad cultural de la región.

Programado para el 9 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, el evento se perfila como una cita imperdible para los amantes del folclor y para quienes ven en la música un puente entre culturas y memorias. Será una oportunidad para cantar desde el corazón, revivir clásicos del joropo y sentir el espíritu del llano en pleno centro de la capital.

