‘Voces del Joropo’ se tomará el Movistar Arena: tradición, identidad y música que sigue viva

Bogotá se prepara para reencontrarse con las raíces del folclor llanero con una nueva edición de Voces del Joropo, el espectáculo que reunirá a destacadas figuras de Colombia y Venezuela el próximo 9 de mayo en el Movistar Arena. La cita promete una noche dedicada a exaltar la música del llano, un género que ha acompañado la historia, la identidad y la memoria cultural de generaciones en ambos países.

El cartel estará liderado por el maestro Reynaldo Armas, considerado una de las voces más influyentes del joropo y un referente imprescindible dentro de la música llanera. Junto a él estarán Luis Silva y Walter Silva, artistas que han llevado el sonido tradicional del llano a distintas generaciones y escenarios, consolidándose como emblemas del género.

La cuota colombiana también tendrá un papel protagónico con la participación de Aries Vigoth, conocido como “El Romántico del Llano”, y Milena Benítes, una de las voces femeninas más representativas del joropo contemporáneo. La velada busca ofrecer un recorrido por las distintas expresiones del folclor llanero, conectando tradición y nuevas audiencias a través de intérpretes que han mantenido viva esta herencia musical.

Más que un concierto, Voces del Joropo se plantea como un espacio de encuentro cultural entre territorios, generaciones y sonidos que han dado forma a este género. El evento resalta la vigencia del joropo como una expresión artística viva, capaz de tender puentes entre Colombia y Venezuela y de mantener vigente el legado musical de los Llanos.

La propuesta invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia que va más allá del entretenimiento, celebrando las historias, paisajes y emociones que nacen del llano. Con arpa, cuatro y maracas como protagonistas, la noche promete evocar la esencia de una tradición que sigue latiendo en la identidad cultural de la región.

Programado para el 9 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, el evento se perfila como una cita imperdible para los amantes del folclor y para quienes ven en la música un puente entre culturas y memorias. Será una oportunidad para cantar desde el corazón, revivir clásicos del joropo y sentir el espíritu del llano en pleno centro de la capital.