Shanik Berman y Anette Michel se desnudan por primera vez para la lente de Uriel Santana

Guadalajara fue el escenario donde el fotógrafo Uriel Santana presentó su exposición Las formas del alma, una colección de imágenes en pequeño y gran formato que retratan a distintas personalidades desde la vulnerabilidad, la piel y la honestidad.

En esta ocasión, las miradas se centraron en los retratos al desnudo de Shanik Berman, Anette Michel y José Ron, quienes aceptaron formar parte de un proyecto que va más allá del cuerpo para adentrarse en el alma.

La exposición estará hasta este 18 de febrero en el Grand Fiesta Americana.

Uriel Santana devela los desnudos de Shanik Berman, Anette Michel y José Ron (Foto: Gabriela Acosta)

Durante el corte del listón, Santana colocó una fotografía con la imagen de Pedro Torres, a quien reconoce como su mentor.

“Pedro ha sido mi mentor toda la vida, fue mi primer maestro y durante muchos años, durante todos estos años desde que lo conocí llevamos una amistad increíble, sigo aprendiendo de él porque era un señor que no paraba de crear y de hacer proyectos nuevos y todo y obviamente cuando empecé a pensar en esta inauguración, en esta exposición, el primero que tenía que cortar la historia era Pedro y accedió y estoy muy orgulloso de eso y me lleva un recuerdo lindísimo”, señaló.

Uriel Santana devela los desnudos de Shanik Berman, Anette Michel y José Ron (Foto: Gabriela Acosta)

El actor Gonzalo García Vivanco acompañó la inauguración y celebró que la exposición se presentara en tierra tapatía.

“Conozco a Uriel desde... casi empezamos nuestras carreras al mismo tiempo y tenemos una amistad ya de muchos años, aparte de que es un gran amigo, es un talentoso fotógrafo ya he participado en muchas fotos con él, ha trabajado para hacer fotos mías y ahora me invitó a este proyecto que se llama Las formas del Alma y pues qué mejor que yo venir a mi tierra, a que él exponga esta obra con la gente de mi tierra. Entonces, un talento como Uriel que ha trabajado con grandes figuras mexicanas e internacionales, no olvidarnos de dónde venimos y por eso quisimos estar aquí en Guadalajara", explicó.

Uriel Santana devela los desnudos de Shanik Berman, Anette Michel y José Ron (Foto: Gabriela Acosta)

“Soy la primera periodista en desnudarse”

Uno de los momentos más comentados fue la participación de Shanik Berman, quien aceptó posar sin ropa para el lente del fotógrafo.

“Además soy la primera periodista que sale desnuda, la primera de muchas. Me encantó. Es un privilegio ser parte de esta exposición. Estoy muy feliz”, señaló la periodista de espectáculos.

Uriel Santana devela los desnudos de Shanik Berman, Anette Michel y José Ron (Foto: Gabriela Acosta)

Uriel Santana devela los desnudos de Shanik Berman, Anette Michel y José Ron (Foto: Gabriela Acosta)

Un artista que goza su momento

Sobre el punto actual de su trayectoria, Uriel Santana reflexionó: “Pues mi carrera la describo ahorita como algo que estoy gozando muchísimo, que por fin siento que estoy ya siendo yo, haciendo lo que yo quiero hacer, obviamente bajo ciertos parámetros pues del arte y de lo que implica este tipo de exposiciones, pero estoy muy contento, muy feliz”, contó sin dejar de mencionar que su sueño es retratar a Salma Hayek.