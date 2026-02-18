Paola Jara mostró a su hija y enterneció a todos sus seguidores: “qué bonita”

La cantante de música popular Paola Jara volvió a enternecer a sus seguidores tras compartir un nuevo momento relacionado con su hija Emilia, fruto de su relación con el también artista Jessi Uribe, en medio de su nueva etapa como madre y artista en constante actividad.

El 19 de noviembre del año pasado, la pareja anunció con emoción el nacimiento de su primera hija juntos, una noticia que conmovió a sus seguidores y marcó un nuevo capítulo en su historia personal. En ese momento, ambos cantantes compartieron un mensaje lleno de gratitud: “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos”.

Desde que confirmaron la llegada de la bebé, los fanáticos han estado atentos a cada detalle sobre la pequeña. Sin embargo, los artistas han decidido mantener en privado el rostro de Emilia, una decisión que ha aumentado la expectativa y el cariño del público, que sigue cada publicación con entusiasmo.

En medio de uno de los momentos más felices de su vida, Paola Jara también enfrenta los retos propios de la maternidad, especialmente al tener que equilibrar su carrera musical con el cuidado de su hija. Debido a su agenda de conciertos, presentaciones y compromisos laborales, la intérprete ha tenido que separarse de Emilia por algunos días, algo que, según ha expresado en redes sociales, no ha sido sencillo emocionalmente.

A pesar de ello, la cantante ha demostrado su compromiso con su carrera artística, cumpliendo con los eventos previamente agendados, mientras atraviesa esta nueva etapa personal que ha transformado sus prioridades. La maternidad, según ha dejado ver en sus publicaciones, se ha convertido en el centro de su vida, sin dejar de lado su pasión por la música.

Recientemente, la intérprete de “Murió el amor” compartió en su cuenta oficial de Instagram una tierna fotografía de su hija, quien ya tiene tres meses. En la imagen se observa a la bebé acostada boca abajo sobre un tapete en un ambiente delicado y acogedor, aunque sin mostrar su rostro, manteniendo la privacidad que la pareja ha decidido conservar.

Junto a la publicación, Paola escribió un mensaje corto pero cargado de emoción: “Mi niña hermosa, te extraño”, dejando ver la sensibilidad que le genera separarse de su hija mientras cumple con sus responsabilidades profesionales.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. La publicación se llenó rápidamente de comentarios de cariño, bendiciones y mensajes de apoyo, destacando la ternura del momento y celebrando la nueva etapa de la artista como madre. Frases como “Dios las bendiga grandemente”, “qué ternura” y “Emilia nos tiene bonitos de amor a todos” reflejan el vínculo cercano que los seguidores sienten con la familia.