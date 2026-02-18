Multiverse: el festival que traerá las distintas dimensiones del trap latino a Bogotá

Bogotá se alista para recibir una de las apuestas más ambiciosas del trap latino con Multiverse, un festival que promete una experiencia sonora y visual inmersiva alrededor de las múltiples dimensiones del género urbano. El evento se realizará el 8 de mayo de 2026 en el Centro de Eventos del Parque Mundo Aventura y espera convocar a cerca de 4.500 asistentes, en una jornada que reunirá música, estética y cultura en un mismo espacio.

Concebido como una plataforma cultural, Multiverse nace con la intención de celebrar la diversidad del trap en habla hispana, explorando sus distintas narrativas, sonidos y referentes. El cartel principal estará encabezado por C.R.O, KHEA y Yung Beef, tres figuras clave en la consolidación del trap en el ámbito internacional y cuya influencia ha sido determinante en la evolución del género para nuevas generaciones de oyentes.

El festival es creado y presentado por UNIVERSE, artista colombiano que ha desarrollado una identidad propia dentro del trap y el lo-fi urbano. A través de Multiverse, busca rendir homenaje a las influencias musicales y estéticas que han marcado su trayectoria, apostando por un formato que trasciende el concierto tradicional y se transforma en un punto de encuentro entre escenas, países y lenguajes sonoros.

Uno de los principales diferenciales del evento será su concepto inmersivo. Cada show ha sido pensado como una “dimensión” distinta del trap, abarcando desde propuestas crudas y experimentales hasta sonidos más melódicos y emocionales. De esta manera, el festival pretende visibilizar la amplitud del género y su capacidad de adaptación, así como su impacto cultural y generacional en América Latina y Europa.

Además de la música en vivo, Multiverse se proyecta como una experiencia sensorial que integra lo visual, lo escénico y lo narrativo, alineándose con las nuevas formas de consumo musical de las audiencias jóvenes, que buscan eventos más interactivos y conceptuales.

Esta apuesta responde al crecimiento sostenido de la escena urbana en Colombia, especialmente en ciudades como Bogotá, donde el trap, el hip hop y los sonidos alternativos han ganado terreno en los últimos años.

La producción del festival estará a cargo de Flora en alianza con ALMA, equipos responsables del desarrollo artístico y estratégico del proyecto, que apuntan a garantizar una experiencia técnica y conceptual de alto nivel.

Con esta propuesta, Multiverse busca consolidarse como uno de los festivales de trap más relevantes del país, posicionando a Bogotá como un epicentro clave para la escena urbana latinoamericana. Más allá del espectáculo, el evento se plantea como una celebración del trap como movimiento cultural: un espacio donde convergen historias de calle, identidad y expresión artística que hoy resuenan a escala global.