Lucho Miranda llega a Colombia con “Abriendo las Manos”, un show que mezcla humor, vida y reflexión

El comediante chileno Lucho Miranda llegará a Colombia con su espectáculo de stand-up “Abriendo las Manos”, una propuesta que mezcla humor, reflexión y una mirada honesta sobre la vida y la discapacidad. La gira incluirá presentaciones en Medellín, Cali y Bogotá, donde el artista promete conectar con el público a través de su estilo ácido, sincero y cargado de humor negro.

Luis Alberto Miranda Espinosa, nacido en Vicuña, Chile, se ha consolidado como uno de los comediantes más destacados de la escena latinoamericana gracias a su capacidad de transformar experiencias personales en material escénico. Su historia de vida, marcada por la parálisis cerebral causada por un episodio de asfixia al nacer, se ha convertido en el eje de una comedia que desafía estereotipos y rompe prejuicios desde la risa, sin recurrir a la lástima.

Su carrera tomó fuerza con participaciones en televisión y plataformas digitales, incluyendo su paso por Got Talent Chile, así como con rutinas virales en redes sociales que hoy suman millones de seguidores. También ha sido una figura ovacionada en escenarios de gran visibilidad como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde su propuesta humorística fue ampliamente reconocida por el público.

¿De qué se trata ‘Abriendo las manos’ stand-up?

Abriendo las Manos es un espectáculo de stand-up en el que Miranda despliega un humor irreverente, honesto y políticamente incorrecto, sin perder de vista la sensibilidad y la humanidad. A través de anécdotas personales, relaciones y desafíos cotidianos, el comediante utiliza la risa como una herramienta para normalizar la discapacidad y generar conversaciones sobre temas complejos desde una perspectiva cercana.

La puesta en escena propone una celebración de la vida y de la diferencia, apelando tanto al entretenimiento como a la reflexión, en un formato que ha logrado conectar con audiencias de distintos países de la región.

Fechas y ciudades de la gira en Colombia

La gira del comediante chileno tendrá tres paradas en el país: el 26 de febrero en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el 27 de febrero en el Teatro Calima y el 28 de febrero en el Teatro ECCI El Dorado.

Con este espectáculo, Lucho Miranda busca no solo hacer reír, sino también abrir espacios de conversación sobre inclusión, diversidad y resiliencia, consolidando así su propuesta como una de las más auténticas del stand-up contemporáneo en América Latina.