‘Esto es Hollywood’ ofrece una visión sin filtros del mundo del espectáculo

En el libro 'Esto es Hollywood', María Estevez combina periodismo narrativo, memoria personal y análisis cultural para ofrecer una visión sin filtros del mundo del espectáculo en Los Ángeles. Foto: Wikipedia.

En el libro Esto es Hollywood, María Estevez combina periodismo narrativo, memoria personal y análisis cultural para narrar desde cómo se gestionan las polémicas y cómo es realizar entrevistas exclusivas con famosos como Tom Cruise y Julia Roberts, hasta cómo es la vida detrás de cámaras y micrófonos.

La obra se basa en las experiencias de la periodista María Estévez entrevistando a celebridades internacionales desde hace más de dos décadas.

Si siempre te has preguntado cómo se prende la mecha de una polémica en Hollywood, cómo es sentarse frente a una estrella, qué es lo más raro que puede pasar en una entrevista, etc., con un estilo directo y sin filtros, Esto es Hollywood no puede faltar en tu biblioteca personal física o digital.

El libro es ideal para quienes buscan conocer el lado menos glamuroso y más real de Hollywood, con base en la experiencia y las vivencias de María Estévez, quien expone lo que no se ve en la alfombra roja, desde egos y excesos hasta rivalidades.

También comparte momentos únicos, cercanía inesperada y la verdadera esencia de quienes mueven los hilos del entretenimiento global.

Y quién mejor que la propia María Estévez para compartir algunos detalles sobre este libro.

MWN: ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro y cómo nació la idea de escribir Esto es Hollywood?

–Mi editora me preguntó si me gustaría escribir un libro sobre mi experiencia en Hollywood. Eso fue durante el verano de 2023. Hubo algunos retrasos con el proyecto por cuestiones ajenas a mi persona, pero afortunadamente se retomó y todo fluyó mucho mejor desde que entregué el material el verano pasado.

MWN: ¿Qué es lo que deseas plasmar en los lectores?

–Es un libro nace con la idea de compartir mis anécdotas cubriendo la industria del cine desde las entrañas de Hollywood. Hablo mucho de cómo ha sido hacer tantas entrevistas desde hace más de dos décadas, de cómo funciona el engranaje, de cómo es la industria tras bambalinas, etc.

Al mismo tiempo, es una carta de amor a Los Ángeles; se lo debía a esta ciudad. En cierta forma, el libro se fue transformando un poco conforme iba escribiendo anécdotas, ya que hablo mucho de Los Ángeles y de sus barrios, y de cómo uno mismo se transforma viviendo en esta ciudad.

En Hollywood me ha tocado ver de todo, ver cómo muchos sueños se hacen realidad y cómo muchos otros se convierten en pesadillas.

MWN: ¿Cuáles serían algunas de tus mejores anécdotas o entrevistas?

–Entre las más memorables, descubrir cómo son Antonio Banderas y Guillermo del Toro.

A Antonio lo he entrevistado unas 10 veces, y siempre ha sido muy amable y muy generoso. En cada una de las entrevistas que hemos tenido, siempre me pregunto cómo podría ser mejor la experiencia, y siempre me sorprende, siempre lo supera.

Así mismo, entrevistar a Guillermo del Toro siempre es un suceso espectacular, usualmente en festivales. En verdad es un tipazo, en toda la extensión de la palabra, siempre muy encantador.

MWN: ¿Y alguna entrevista que no haya salido como esperabas?

–Una entrevista que pudo haber sido un desastre o que pudo haberse cancelado fue Laura Bacall. La vez que iba a entrevistarla, ella misma contestó el teléfono y yo pensé que estaba hablando con alguno de sus empleados. Le dije tres veces que buscaba a Laura Bacall para una entrevista. No pensé que fuera ella porque su voz se escuchaba muy diferente.

Después de unos momentos de silencio, que se me hicieron eternos, me dijo que ella era Laura Bacall. Me sentí tan apenada que no supe qué decir, y fue entonces que ella empezó a reírse y me dijo “ahora tu eres quien se quedó callada”, bromeando.

Fue una entrevista maravillosa, pese a un inicio un tanto difícil. Platicamos muy a gusto e incluso me compartió anécdotas de muchas actrices a quienes yo había entrevistado.

MWN: ¿A quién más te gustaría entrevistar?

–A Novak Djokovic, ya que no tengo mucho acceso a deportistas. Me gustaría sentarme a entrevistarlo y, por qué no, también a algún presidente.

MWN: ¿Cuánto tiempo llevas reporteando desde Hollywood?

–Más de 25 años. Empecé trabajando en España, mi país natal, para un semanario llamado Tiempo, que es algo así como Newsweek o Time. De ahí me fui a Londres y luego a Nueva York, pero llevo más de 25 años en Los Ángeles. Ya estando acá, la revista Vogue me buscó para algunas colaboraciones y poco a poco empecé a tener más trabajo con otros medios.

Antes eran temas más variados –-temas de economía, cultura, moda y otros–, pero al estar en Los Ángeles, en Hollywood, me fui especializando en entretenimiento.

MWN: ¿Ha cambiado mucho el periodismo de espectáculos en estos 25 años?

–Sin duda, y en el libro hablo mucho de eso. Un factor muy importante fue la llegada de los teléfonos inteligentes y posteriormente de las redes sociales. Han contribuido mucho a derribar mitos sobre el misterio de Hollywood y de sus actores y actrices.

Ahora ellos y sus equipos están muy involucrados en las redes sociales, y con frecuencia interactúan mucho con sus fans. Promocionan sus proyectos en redes sociales, comparten momentos personales … tienen una relación estrecha con sus audiencias. La industria ha cambiado mucho, ha evolucionado, y la llegada de la inteligencia artificial hará que las cosas cambien mucho más.

Algo que percibo es que cada vez menos gente va al cine y que cada vez menos gente lee, lo cual hace que las películas y la información en general se consuman de otras formas. Habrá que seguir adaptándonos.

MWN: ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera incursionar en el periodismo de espectáculos o del entretenimiento?

–Antes que nada, le diría que sienta respeto por la profesión. Hay personas que lo hacen por el glamour, y con esa mentalidad no van a llegar lejos. Hay que sentir respeto por esta profesión, entender lo que es el cine y su historia, escribir sabiendo de lo que se escribe … no improvisar.

Así mismo, hay que empezar desde abajo, no tratar de avanzar cinco pasos cuando hay que dar uno. Se trata de ser constante, de no rendirse, de empezar en tu ciudad, y después pasar a cubrir cosas en tu país o tal vez en otro país. También se trata de aprender a darte a conocer, para que te conozcan, y de crear tu propio espacio, tu propia marca y tu propia audiencia.

MWN: ¿Algo más que debamos saber sobre tu libro?

–Esto es Hollywood es una forma de entender Hollywood y Los Ángeles desde otra perspectiva, a través de anécdotas e historias que he ido acumulando durante más de dos décadas. El libro te permitirá recorrer sus calles y rincones a través de mis ojos, y de entender una personalidad y una identidad que no tiene ninguna otra ciudad de Estados Unidos.

A través de mis relatos, quiero contagiar esa pasión que esta ciudad ha despertado en mí, y de la cual me he ido enamorando más y más con el paso de los años, gracias a toda la gente que he conocido dentro y fuera de Hollywood.