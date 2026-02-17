Tributo a Javier Solís en vivo: una noche de boleros inolvidables en Bogotá

Clásicas del Amor, considerado uno de los espectáculos musicales más importantes de América Latina, llega al Teatro Cafam con una emotiva temporada que incluye un Tributo a Javier Solís y el poderoso concierto “Divas y más Divas”, dedicado especialmente a las madres colombianas.

La cita será este 7 y 8 de marzo con un repertorio cargado de nostalgia y sentimiento, donde clásicos como “Sombras nada más” revivirán la voz y el legado del inolvidable Javier Solís, una de las figuras más emblemáticas del bolero y la música ranchera en el mundo hispano.

Tributo a Javier Solís: boleros que siguen vivos

El espectáculo promete una velada íntima y apasionada, en la que el público podrá reencontrarse con las canciones que marcaron generaciones. El tributo a Javier Solís rescata esas letras profundas que hablan de amor, desamor y nostalgia, en una puesta en escena que combina orquesta en vivo, interpretación vocal impecable y una producción de alto nivel.

“Clásicas del Amor” se ha consolidado como un referente en la escena musical latinoamericana gracias a su capacidad de revivir grandes épocas con calidad artística y respeto por los íconos de la música.

Divas y más Divas: homenaje a las grandes voces femeninas

Además del tributo al bolero, la producción prepara un espectáculo especial para celebrar el Día de la Madre: “Divas y más Divas”, programado para el 9 y 10 de mayo.

Este concierto rendirá homenaje a figuras que marcaron la historia musical de América Latina y el mundo, como Ana Gabriel, Yuri, Amanda Miguel, Daniela Romo, Gloria Estefan, Whitney Houston, Tormenta y Pandora, entre muchas más.

El show promete ser una experiencia vibrante, poderosa y llena de emociones, donde las grandes reinas de la música volverán a brillar sobre el escenario. La propuesta está pensada para que las madres colombianas celebren su día cantando, bailando y sintiéndose como verdaderas divas.

Un espectáculo para cantar y celebrar en familia

Con una trayectoria consolidada y una producción que destaca por su calidad artística, “Clásicas del Amor” se posiciona como una de las mejores opciones culturales para marzo y mayo en Bogotá. El Teatro Cafam será el escenario que reunirá a familias enteras en torno a la música romántica y a los himnos femeninos que han trascendido generaciones.