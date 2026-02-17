Agenda

Tributo a Javier Solís en vivo: una noche de boleros inolvidables en Bogotá

El espectáculo Clásicas del Amor regresa al Teatro Cafam con una temporada cargada de nostalgia y emoción.

Por Luisa Toquica

Clásicas del Amor, considerado uno de los espectáculos musicales más importantes de América Latina, llega al Teatro Cafam con una emotiva temporada que incluye un Tributo a Javier Solís y el poderoso concierto “Divas y más Divas”, dedicado especialmente a las madres colombianas.

La cita será este 7 y 8 de marzo con un repertorio cargado de nostalgia y sentimiento, donde clásicos como “Sombras nada más” revivirán la voz y el legado del inolvidable Javier Solís, una de las figuras más emblemáticas del bolero y la música ranchera en el mundo hispano.

Tributo a Javier Solís: boleros que siguen vivos

El espectáculo promete una velada íntima y apasionada, en la que el público podrá reencontrarse con las canciones que marcaron generaciones. El tributo a Javier Solís rescata esas letras profundas que hablan de amor, desamor y nostalgia, en una puesta en escena que combina orquesta en vivo, interpretación vocal impecable y una producción de alto nivel.

“Clásicas del Amor” se ha consolidado como un referente en la escena musical latinoamericana gracias a su capacidad de revivir grandes épocas con calidad artística y respeto por los íconos de la música.

Divas y más Divas: homenaje a las grandes voces femeninas

Además del tributo al bolero, la producción prepara un espectáculo especial para celebrar el Día de la Madre: “Divas y más Divas”, programado para el 9 y 10 de mayo.

Este concierto rendirá homenaje a figuras que marcaron la historia musical de América Latina y el mundo, como Ana Gabriel, Yuri, Amanda Miguel, Daniela Romo, Gloria Estefan, Whitney Houston, Tormenta y Pandora, entre muchas más.

El show promete ser una experiencia vibrante, poderosa y llena de emociones, donde las grandes reinas de la música volverán a brillar sobre el escenario. La propuesta está pensada para que las madres colombianas celebren su día cantando, bailando y sintiéndose como verdaderas divas.

Un espectáculo para cantar y celebrar en familia

Con una trayectoria consolidada y una producción que destaca por su calidad artística, “Clásicas del Amor” se posiciona como una de las mejores opciones culturales para marzo y mayo en Bogotá. El Teatro Cafam será el escenario que reunirá a familias enteras en torno a la música romántica y a los himnos femeninos que han trascendido generaciones.

