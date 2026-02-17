Lady Tabares le dedicó sentidas palabras a su amigo y actor de La vendedora de rosas tras su fallecimiento

El cine colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jhon Fredy Ríos, actor natural recordado por su participación en la emblemática película La vendedora de rosas, una de las obras más representativas del cine nacional por su retrato social y humano de la vida en las calles de Medellín en los años noventa.

La noticia fue dada a conocer por la actriz Lady Tabares, quien hizo parte del elenco principal del largometraje y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, lamentando la partida de su compañero de rodaje. Ríos es recordado por haber interpretado a “Chocolatina”, uno de los personajes que quedaron en la memoria colectiva de los espectadores que siguieron la historia.

Dirigida por Víctor Gaviria, La vendedora de rosas se destacó por su estilo profundamente realista y por la inclusión de actores naturales, es decir, personas sin formación actoral profesional cuyas experiencias de vida se conectaban directamente con la historia que se narraba en pantalla. Este enfoque le dio a la película una autenticidad que la convirtió en una referencia obligada del cine latinoamericano.

La producción no solo marcó la trayectoria de sus protagonistas, sino que también abrió una conversación sobre la infancia en condición de calle, la desigualdad social y las realidades invisibilizadas en las grandes ciudades del país.

¿Qué han dicho sus colegas tras fallecimiento?

Tras conocerse la noticia, seguidores del cine colombiano y fanáticos de la película expresaron su tristeza y nostalgia, recordando el impacto emocional que generó la cinta desde su estreno. Muchos destacaron la huella que dejó el personaje de “Chocolatina” dentro de una historia que, más que ficción, reflejaba una realidad social compleja.

El legado de Jhon Fredy Ríos permanece ligado a una obra que trascendió generaciones y fronteras, consolidándose como un testimonio cinematográfico de gran valor cultural. Su participación en esta producción lo convirtió en parte de una película que, décadas después, sigue siendo referencia del cine social colombiano y de la mirada sensible que caracterizó la filmografía de Gaviria.