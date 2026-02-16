Vuelve La Fiesta del Cine con boletas económicas y funciones especiales

La Fiesta del Cine regresa al país los próximos jueves 19 y viernes 20 de febrero, y Cine Colombia anunció su participación con una boletería promocional desde $8.000, disponible en múltiples salas del territorio nacional.

La iniciativa, que reúne a los principales exhibidores del país, busca incentivar la asistencia a las salas y fortalecer la cultura cinematográfica, promoviendo la experiencia de ver películas en pantalla grande como un plan cultural y social para todas las generaciones.

Boletería promocional y experiencias premium al mismo precio

Durante estos dos días, los espectadores podrán acceder a funciones en formato 2D y también a salas con tecnologías especiales como IMAX, 4D Dinamix, ONYX y Mega Salas, todas con entradas desde $8.000, según disponibilidad en cada multiplex.

Esta decisión amplía el alcance de la jornada, permitiendo que más públicos vivan experiencias audiovisuales de alta calidad con estándares superiores de imagen, sonido y confort.

“La Fiesta del Cine es una oportunidad excepcional para acercar el cine a todos los públicos y fortalecer la cultura cinematográfica en Colombia. En Cine Colombia celebramos esta iniciativa, que permite que más personas vivan la experiencia de ver películas en pantalla grande y se reencuentren con el cine como espacio de encuentro cultural”, afirmó Camilo Reina, vicepresidente de mercadeo de la compañía.

Cartelera variada y reestrenos especiales

La programación incluirá títulos destacados y reestrenos especiales como:

Kill Bill

Cumbres Borrascosas

Goat

La selección busca ofrecer alternativas para distintos públicos, combinando clásicos contemporáneos y producciones que conectan con nuevas audiencias.

La industria cinematográfica sigue en recuperación

El anuncio se da en un contexto de recuperación progresiva del sector audiovisual en Colombia. De acuerdo con cifras recientes, durante 2024 se registraron cerca de 49,6 millones de espectadores en salas de cine, un avance significativo frente a los años posteriores a la pandemia, aunque todavía por debajo del récord histórico de 2019, cuando el país superó los 73 millones de asistentes.

La Fiesta del Cine se consolida así como una estrategia clave para reactivar la asistencia, dinamizar la industria y reforzar el hábito de ir a cine como experiencia colectiva.