¿Señal del Cacique? Un perro en tarima durante show de Martín Elías Jr. desató recuerdos de Diomedes Díaz

En medio de las celebraciones del Carnaval de Barranquilla, un momento inesperado llamó la atención del público: mientras Martín Elías Jr., hijo del fallecido cantante vallenato Martín Elías Díaz, se encontraba cantando en tarima, un perro apareció y permaneció a su lado durante la presentación. El hecho sorprendió a los asistentes y rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde muchos recordaron una frase del “Cacique de La Junta”, Diomedes Díaz.

Según relatan seguidores del vallenato, antes de su fallecimiento el artista guajiro habría mencionado que cada vez que vieran un perro en tarima, sentirían su presencia. Por eso, la escena fue interpretada por algunos fanáticos como un momento simbólico y emotivo, especialmente por tratarse de un escenario festivo como el Carnaval y con su nieto interpretando música ante el público.

¿Por qué murió Diomedes Díaz?

Diomedes Díaz, conocido como el “Cacique de La Junta”, falleció el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar. De acuerdo con los reportes médicos oficiales, su muerte se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El artista, considerado una de las voces más influyentes del vallenato, dejó un legado musical que continúa vigente en Colombia y en otros países, con canciones que marcaron generaciones y consolidaron su lugar como una de las leyendas del folclor vallenato. Su figura sigue siendo recordada con especial emoción por sus seguidores, quienes frecuentemente asocian hechos simbólicos, como el ocurrido en tarima durante el Carnaval, con su memoria y legado artístico.

¿Quién es Martín Elías Jr.?

Martín Elías Jr. es el hijo del recordado cantante vallenato Martín Elías Díaz y nieto de Diomedes Díaz. Desde temprana edad ha estado vinculado a la música y al legado artístico de su familia, participando en presentaciones, homenajes y eventos musicales donde interpreta canciones del repertorio vallenato que marcó la historia de su padre y su abuelo.

Su presencia en escenarios musicales, especialmente en eventos masivos y festividades culturales, ha sido vista por muchos seguidores como una continuidad simbólica del legado del “Gran Martín Elías” y del “Cacique de La Junta”, figuras clave del género vallenato.