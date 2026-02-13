Influencer que alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria reveló cómo “resolvió” la cita que se hizo viral

La Torre Colpatria volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez no por su tradicional mirador, sino por una inusual escena romántica que se registró en su helipuerto. Un video grabado con dron mostró a una pareja compartiendo un picnic en la parte más alta del edificio, un espacio normalmente destinado para el aterrizaje de helicópteros.

Detrás de la sorpresa estuvo Pugliato, un influencer bogotano que documentó en sus redes sociales todo el proceso de organización de la experiencia, desde la ambientación hasta el montaje del encuentro en las alturas. Las imágenes rápidamente se viralizaron, despertando curiosidad entre los usuarios que se preguntaron cómo acceder a un plan similar en uno de los lugares más emblemáticos del centro de la capital.

La torre, considerada un ícono arquitectónico de Bogotá desde su inauguración a finales de los años 70, alcanza cerca de 196 metros de altura y cuenta con más de 40 pisos, además de un mirador turístico que ofrece una vista panorámica de la ciudad y la Sabana.

Actualmente, el edificio no solo permite subir al mirador tradicional, sino que ha ampliado su oferta con experiencias inmersivas que incluyen plataformas 360°, espacios para fotografía y acceso a zonas especiales como el helipuerto para contenidos audiovisuales y recuerdos exclusivos desde las alturas.

De hecho, visitar el mirador se ha consolidado como uno de los planes más populares para locales y turistas, ya que abre principalmente los fines de semana y festivos con horarios extendidos para apreciar la ciudad desde distintos momentos del día, especialmente al atardecer.

En cuanto a tarifas, la experiencia estándar para subir al mirador suele oscilar alrededor de los 23.000 a 25.000 pesos para visitantes nacionales, dependiendo del tipo de entrada y la franja horaria, mientras que el acceso incluye el recorrido por la plataforma panorámica y servicios complementarios dentro del edificio.

Tras la publicación del influencer, cientos de comentarios destacaron la originalidad del plan romántico, convirtiendo el helipuerto en tendencia digital y posicionándolo como un nuevo escenario aspiracional para celebraciones, sesiones de fotos y propuestas creativas que buscan aprovechar una de las vistas más privilegiadas de Bogotá.