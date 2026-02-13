Así es la tercera temporada de LOL Colombia que ya conquista Prime Video

Prime Video reveló hoy el primer vistazo al tráiler y arte oficial de la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Colombia, el experimento de comedia más extremo del mundo, que regresa el 6 de febrero de 2026, en exclusiva por Prime Video en más de 240 países y territorios. En esta ocasión, la casa se transforma en un auténtico NoveLOL, donde el drama de la telenovela se convierte en el arma secreta de la comedia.

La fórmula es simple pero efectiva: 10 de los mejores comediantes de Colombia encerrados durante 6 horas con una sola misión: hacer reír a los demás sin reírse ellos mismos. El premio en juego es el codiciado trofeo de LOL: Last One Laughing Colombia y una donación de 200 millones de pesos colombianos para la fundación que representa cada participante.

Pero esta temporada eleva la apuesta. Jorge Enrique Abello regresa como anfitrión, prometiendo exprimir con mano dura hasta la última gota de comedia de sus participantes. El drama, el romance, la intriga y las traiciones propias de las telenovelas se convierten en el campo de batalla perfecto para este desafío cómico sin precedentes.

Por primera vez en la historia de LOL: Last One Laughing Colombia, la casa reunirá una mezcla explosiva de talentos como representantes de telenovelas icónicas, pioneros de la comedia y nuevas voces que dominan las redes sociales. Esta temporada contará con Alejandra Urrea, Alerta Humor, Endry Cardeño, Estefanía Gómez, Estiwar G, Hasaam, Iván Marín, La Toxicosteña, Nelson Polanía “Polilla” y Tavo Rodríguez, quienes asumirán los roles de héroes, villanos y cómicos, desplegando todas sus herramientas actorales y cómicas en esta batalla por no reír.

