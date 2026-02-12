¿Cuánto sabes sobre Bad Bunny?

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, nació el 10 de marzo de 1994. Su talento lo ha llevado a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. Foto: Facebook.

Inició su carrera compartiendo canciones de manera independiente en plataformas digitales, mientras trabajaba en un supermercado. Su estilo irreverente, su voz grave y su capacidad para mezclar géneros lo diferenciaron rápidamente dentro de la escena urbana.

A lo largo de su trayectoria, Bad Bunny ha batido récords de reproducciones y ventas, y también ha redefinido el alcance global de la música en español.

Sus álbumes han liderado listas internacionales y recibido premios de alto prestigio, al tiempo que su imagen pública ha desafiado estereotipos de género y promovido mensajes sociales y culturales.

Pon a prueba tus conocimientos sobre su vida y su trayectoria.

1. ¿De qué ciudad de Puerto Rico es originario?

a) San Juan

b) Ponce

c) Vega Baja

2. ¿Qué carrera universitaria estudió antes de dedicarse por completo a la música?

a) Música

b) Comunicación

c) Artes visuales

3. ¿En qué plataforma comenzó a subir sus primeras canciones?

a) YouTube

b) Spotify

c) SoundCloud

4. Este sencillo lo hizo famoso en 2016:

a) Soy Peor

b) Mía

c) I Like It

5. ¿En qué año Bad Bunny lanzó, X 100PRE, su primer álbum de estudio?

a) 2015

b) 2018

c) 2020

6. ¿A qué género musical pertenece principalmente Bad Bunny?

a) Trap latino

b) Salsa

c) Bachata

7. ¿Cuántos álbumes de estudio o recopilatorios lanzó en 2020, durante la pandemia?

a) 1

b) 2

c) 3

8. ¿Cuál fue su primer Grammy, el cual obtuvo en el año 2021?

a) Mejor Álbum Latino Pop o Urbano

b) Mejor Nuevo Artista

c) Mejor canción urbana

9. Bad Bunny actuó en esta película:

a) Bullet Train

b) Fast & Furious

c) The Matrix

10. ¿Qué tipo de temas aborda comúnmente en sus canciones urbanas?

a) Solamente temas amorosos

b) Problemas sociales y culturales

c) Música country

11. ¿En qué año tuvo su primera participación en un Espectáculo de Medio Tiempo de un Super Bowl?

a) 2019

b) 2020

c) 2021

12. ¿Qué álbum recibió el Grammy por Album of the Year en 2026?

a) Un Verano Sin Ti

b) Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana

c) Debí Tirar Más Fotos

RESPUESTAS:

1 c / 2 b / 3 c / 4 a / 5 b / 6 a / 7 c / 8 a / 9 a / 10 b / 11 b / 12 c

ACIERTOS:

1-4 Principiante urbano. Has empezado tu viaje por el mundo de Bad Bunny. ¡Todavía hay mucho por descubrir de este fenómeno de la música latina!

5-8 Fan en crecimiento. Conoces bastante sobre su música y su trayectoria, pero hay detalles y curiosidades que aún pueden sorprenderte. ¡Vas por buen camino!

9-12 Ultimate fan. ¡Impresionante! Tu conocimiento sobre Bad Bunny es de otro nivel. Sabes quién es, su historia, su música y su impacto global.