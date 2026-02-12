Bogotá se alista para vibrar con el regreso de Clásicos del Reguetón: conozca fecha y precios

La capital colombiana se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año urbano con el regreso de Clásicos del Reguetón Vol. 2 – Edición La Groupie, un concierto que reunirá sobre un mismo escenario a varias de las voces más influyentes de la historia del reguetón. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo en el Coliseo MedPlus, en la vía Cota, y promete convertirse en una celebración nostálgica para los aficionados del género.

La programación contempla la participación de artistas legendarios como De La Ghetto, Ñengo Flow, Luigi 21 Plus, Ñejo, J Álvarez y Jory Boy, intérpretes responsables de himnos que marcaron generaciones y que aún dominan las listas de reproducción, discotecas y plataformas digitales en toda Latinoamérica.

La elección del nombre La Groupie se inspira en la emblemática colaboración que unió a varios de estos artistas en uno de los temas clásicos del repertorio urbano, evocando esa etapa dorada del reguetón de los años 2000 y comienzos de la década de 2010 que muchos fans recuerdan con especial cariño.

El concierto promete una experiencia cargada de nostalgia, energía y grandes éxitos, con un recorrido musical que transportará al público por los temas que consolidaron el crecimiento global del reguetón y que todavía son referencia obligada dentro de la cultura urbana actual. La producción contará con efectos visuales, una puesta en escena especial y un formato diseñado para celebrar la esencia de los clásicos.

La propuesta apunta a atraer tanto a quienes vivieron de primera mano la explosión del género urbano como a nuevas generaciones que quieren reconectarse con los sonidos que sentaron las bases del reguetón actual. Organizaciones del sector destacan que este tipo de eventos no solo ofrecen un espectáculo musical, sino una oportunidad para revivir la historia del movimiento urbano que ha influido profundamente en la música latina contemporánea.

Las entradas estarán disponibles oficialmente a partir del martes 17 de febrero a las 10:00 a.m. a través de TaquillaLive, con diferentes etapas de venta y localidades que van desde opciones generales hasta palcos y zonas VIP, pensadas para distintos gustos y presupuestos.

Con este regreso, Clásicos del Reguetón reafirma su lugar como uno de los eventos urbanos más importantes en Colombia, un espectáculo que combina nostalgia, memoria y fiesta, y que celebra el legado de artistas cuya música sigue viva en playlists, calles y pistas de baile.