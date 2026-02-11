¿Una infidelidad? Koral explicó las razones por las que terminó su relación con ‘Bola Ocho’

Por primera vez, Koral Costa decidió abrir su corazón y contar cómo vivió el final de su relación con ‘Bola 8’, una historia que se extendió por más de una década y que, durante años, fue seguida de cerca por sus seguidores. En conversación con La Kalle, la influenciadora desmintió varios rumores que circularon tras la ruptura y habló con honestidad sobre el proceso personal que atravesó.

Uno de los puntos que Koral quiso aclarar fue la idea de que su relación fuera abierta. Según explicó, su concepto de intimidad siempre ha estado ligado al respeto y al cuidado personal. “Soy energética y cuido mucho mi privacidad. El cuerpo es un templo, y no todo el mundo tiene derecho a tocarlo”, afirmó, dejando claro que nunca permitió que terceros interfirieran en su relación.

La creadora de contenido también fue contundente al desmentir versiones de infidelidad. “No fueron cachos. Si me hubiera engañado, lo hubiera hecho saber”, aseguró, cerrando cualquier especulación alrededor de traiciones. Incluso reconoció que, aunque atravesaron un periodo de celibato, ese no fue el detonante de la separación.

Según relató, el quiebre estuvo más relacionado con los tiempos, los proyectos personales y las decisiones de vida. Cuando ‘Bola 8’ decidió mudarse a España, Koral lo apoyó, consciente de que no podía frenar los sueños de su pareja. Sin embargo, la distancia terminó siendo un espacio de reflexión para ambos.

“Las relaciones también cambian, no todo puede quedarse igual”, explicó Koral, señalando que esos momentos separados los llevaron a preguntarse si lo que vivían era una crisis pasajera o una señal de que la relación estaba perdiendo estabilidad.

Finalmente, ambos optaron por darse un tiempo para entender qué estaba fallando realmente. Para Koral, no fue una falta de amor ni de intimidad, sino la transformación natural de una relación que, con los años, comenzó a caminar por rumbos distintos.