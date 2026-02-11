Bogotá se conecta con el corazón de la artista Elena Rose en su nuera gira “Alma”

Bogotá se prepara para recibir una de las voces más sensibles, honestas y poderosas del pop latino actual. Elena Rose anuncia su esperado regreso a la capital colombiana con “Alma Tour”, una gira que marca una nueva etapa en su carrera y que llegará a la capital colombiana, el jueves 30 de abril de 2026 en el Royal Center.

Hace apenas unos meses, Elena Rose conquistó al público bogotano con su paso por el Movistar Arena, donde fue la artista invitada para abrir el concierto de Danny Ocean cantando temas como: “orióN” “Me Lo Merezco” y “Caracas en el 200”. Su presentación dejó una huella inmediata: una conexión genuina, un coro tras otro cantado por miles de voces y la sensación compartida de que ese encuentro había sido solo el comienzo. El público la abrazó, la celebró y se quedó con ganas de más, una expectativa que hoy se convierte en realidad con su regreso a la ciudad como protagonista de su propio tour.

“Alma Tour” acompaña la presentación de su álbum debut ‘Bendito Verano’ (2025), un proyecto íntimo y profundamente emocional que ha sido destacado por medios como Rolling Stone, Billboard y Hypebeast Latam, y que ya supera los 100 millones de reproducciones globales con éxitos como: “COSITA LINDA”, “ALMA”, “Luna de Miel” y “AMÉN BEBÉ”.

En este show, Elena Rose invita al público a recorrer sus canciones desde un lugar más cercano, honesto y vulnerable, convirtiendo este concierto en una experiencia de conexión real.

Reconocida como una de las compositoras más influyentes de su generación, Elena Rose ha estado detrás de éxitos globales como “MAMIII” (Karol G & Becky G), “Tattoo” (Rauw Alejandro), “Baila Conmigo” (Selena Gomez & Rauw Alejandro) y “De Vuelta Pa’ La Vuelta” (Daddy Yankee & Marc Anthony), entre muchos otros.

En 2026, su nombre resuena con más fuerza que nunca: Elena Rose cuenta con seis nominaciones a Premio Lo Nuestro, incluyendo categorías como Artista Pop Femenina del Año, Canción del Año – Pop y Álbum del Año – Pop, reafirmando el momento más sólido de su carrera como intérprete y compositora.

¿Cuándo es el evento de Elena Rose en Bogotá?

Evento: ELENA ROSE – ALMA TOUR – BOGOTÁ

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Lugar: Royal Center

Ciudad: Bogotá

Edad mínima localidad preferencial menores: 12 años. Todo menor debe estar acompañado de un adulto responsable.

acompañado de un adulto responsable.

Edad mínima localidad VIP Mayores: 18 años.