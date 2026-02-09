Sara Uribe y Marilyn Patiño son la dupla eliminada de La Casa de los Famosos

La competencia en La casa de los famosos Colombia 3 vivió este lunes una de sus noches más decisivas con la eliminación de una de las parejas que se encontraba en placa, en medio de una dinámica que ha puesto a prueba no solo la convivencia, sino también las alianzas y el respaldo del público.

Durante esta semana, el reality implementó la modalidad de duplas, una estrategia que obligó a los participantes a competir en pareja y que cambió por completo la forma de nominar, salvarse y enfrentarse a la votación. Esta dinámica generó tensiones dentro de la casa, ya que varios famosos tuvieron que unirse a compañeros con los que no necesariamente tenían una relación cercana.

Antes de la gala de eliminación, varias parejas quedaron en riesgo tras las nominaciones y las decisiones estratégicas dentro de la casa. Entre las duplas que llegaron a la placa se encontraban Sara Uribe, Marilyn Patiño, Jay Torres y Campanita quienes tuvieron que apelar al apoyo del público para continuar en competencia. En redes sociales, desde días antes, circularon encuestas no oficiales y opiniones divididas sobre cuál de estas parejas sería la próxima en abandonar el reality.

Finalmente, durante la transmisión en vivo, se confirmó la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño, una decisión que generó diversas reacciones tanto dentro de la casa como entre los televidentes. La despedida estuvo marcada por mensajes de agradecimiento, abrazos y palabras de aliento, evidenciando el impacto emocional que ha tenido la experiencia para los participantes.

Tras la eliminación, las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y debates. Algunos seguidores celebraron el resultado, mientras que otros expresaron su inconformidad con la decisión del público, demostrando una vez más el alto nivel de engagement que ha alcanzado esta tercera temporada del reality.

Con esta salida, la competencia entra en una nueva fase, en la que las alianzas comienzan a reconfigurarse y cada movimiento dentro de la casa cobra mayor importancia. Los participantes que continúan en juego deberán adaptarse a los cambios en la dinámica y fortalecer su estrategia si quieren llegar a las instancias finales.

La casa de los famosos Colombia 3 sigue consolidándose como uno de los programas más comentados de la televisión nacional, manteniendo en expectativa a la audiencia noche tras noche y dejando claro que, en esta etapa del juego, cualquier error puede costar la eliminación.