¿Ruptura a la vista? Mensaje de Kevyn Rúa reaviva rumores sobre su relación con Guajira

Kevyn Rúa, ganador del Desafío 2024, y Guajira, una de las parejas más comentadas del reality, se encuentran en el centro de especulaciones sobre una posible ruptura. Los rumores surgieron luego de una publicación del deportista en redes sociales que varios de sus seguidores interpretaron como una señal de distanciamiento.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, las recientes publicaciones de Rúa y algunas de sus respuestas en redes sociales han despertado comentarios entre quienes han seguido de cerca su historia desde su paso por el programa.

Las especulaciones comenzaron tras un video compartido por Kevyn Rúa en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 1.4 millones de seguidores. En el clip, el deportista aparece cantando la canción “Estuve ahí”, de Nanpa Básico, cuya letra hace referencia a una relación amorosa marcada por una entrega desigual.

El video llamó la atención de los internautas debido a que Rúa suele compartir contenido enfocado en el deporte o mensajes neutros, lo que llevó a varios seguidores a interpretar el mensaje como una reflexión personal. Además, el clip estuvo acompañado de la frase: “Dar mucho no te garantiza recibir lo mismo, pero uno da lo que es y eso es lo que cuenta”, palabras que reforzaron las especulaciones.

En la sección de comentarios, una seguidora escribió: “Qué lindo que te ves, un aura muy diferente sin Guajira ahora”, a lo que el deportista respondió: “No te preocupes, a ninguna persona se le obliga a quedarse donde no quiere estar”. Aunque en ningún momento menciona directamente a Guajira, la respuesta fue interpretada por muchos como una alusión a su relación.

Cabe recordar que la pareja decidió mantener su vínculo de manera reservada en un inicio, aunque su cercanía en público fue evidente durante y después del reality. Hasta ahora, no se ha confirmado una ruptura, ya que ninguno de los exparticipantes del Desafío 2024 ha salido a confirmar o desmentir los rumores.