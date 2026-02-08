Alan Ramírez dio su versión tras el ataque con piedras en Soacha en evento de campaña del Centro Democrático

La presentación del cantante de música regional colombiana Alan Ramírez en Soacha fue cancelada luego de que el artista y su equipo fueran atacados con piedras cuando llegaban al lugar donde se desarrollaba un evento político del Centro Democrático.

El hecho ocurrió en la mañana del viernes 6 de febrero y fue calificado como un acto violento. La situación generó pronunciamientos tanto del propio artista como del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien vinculó lo ocurrido con el contexto político del evento.

Horas antes del incidente, Ramírez había confirmado su participación a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram, el cantante invitó al público a acompañarlo y expresó: “Feliz viernes para todos, muchachos. Paso por acá a saludarlos, a dejarles un mensaje muy especial y es que vivamos todos los días, muchachos, como si fuera el último. Abracemos a la mamá, al papá, al hermano, al primo, a la esposa, a la novia, a todos, muchachos. Y quiero contarles, porque me están preguntando por redes sociales que si voy a estar en Soacha cantando con mi agrupación. Sí señores, confirmado, vamos a estar en un evento político”.

Tras la cancelación del show, el artista se pronunció nuevamente y manifestó su tristeza por lo ocurrido: “Muchachos, paso por acá un poquito triste por lo que pasó en Soacha. Me da mucha tristeza con las personas que me esperaban porque fueron muchos los mensajes que recibí en Instagram diciéndome que si iba a estar y obviamente yo estaba confirmado”.

En el mismo mensaje, explicó que la violencia impidió que el evento continuara con normalidad y aclaró su postura frente a la política: “Yo soy un pelado soñador que salgo es a camellar, a buscar la papita como decimos nosotros y muy triste que la violencia, pues no nos dejó continuar, no nos dejó hacer el show y bueno... Yo como se los dije, yo no tengo nada que ver con política, muchachos, no tengo nada que ver con política”.

Ramírez también explicó las razones por las que aceptó la invitación al evento: “Sencillamente a mí me llaman y yo salgo a camellar porque yo tengo familia, tengo una hija y me la rebusco y de mí dependen muchas personas, entonces es eso. Me disculpo, me disculpo con la familia de Soacha que me estaba esperando. Créanme que no fue mi intención”.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe difundió un video en la red social X en el que denunció lo ocurrido y afirmó: “Le ruego publicar esta denuncia. Le ruego publicar esta denuncia. Les traían a ustedes una gran sorpresa. Les traían a Alan Ramírez. Denunciamos desde Soacha que el artista Alan Ramírez, que venía a cantarle al gran pueblo Soachuno, tuvo que cancelar porque aquí lo recibieron afuera a piedra. La violencia promovida por Petro y Cepeda”.

El episodio generó debate entre asistentes y ciudadanos de Soacha.