Lotería de Boyacá: Número ganador del sorteo realizado el sábado 7 de febrero del 2026

La Lotería de Boyacá es uno de los juegos de azar con mayor tradición en Colombia y, desde hace décadas, hace parte de la rutina de miles de apostadores en el país. Su reconocimiento se debe a un sistema de sorteo organizado, reglas claras y un modelo que no solo entrega premios, sino que también cumple un rol fundamental en el apoyo a la salud pública.

🎟️ Resultado Lotería de Boyacá – sorteo de hoy viernes 7 de febrero de 2026

Este sorteo funciona bajo una dinámica semanal que combina un número de cuatro cifras —que va del 0000 al 9999— con una serie de tres números. Para acceder al premio mayor, ambos elementos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales, lo que convierte al número y a la serie en factores determinantes del juego.

Los sorteos de la Lotería de Boyacá se realizan generalmente los sábados en la noche y son transmitidos a través de canales de televisión y plataformas digitales, un mecanismo que busca garantizar la transparencia del proceso. Durante la jornada se extraen las balotas que definen, de forma independiente, tanto el número como la serie ganadora, permitiendo así diferentes combinaciones de premios.

Además del premio principal, el plan de premios incluye los llamados premios secos, que corresponden a números específicos previamente establecidos y que pagan montos fijos sin importar la serie. A esto se suman las aproximaciones, que recompensan a quienes aciertan los números inmediatamente anteriores o posteriores al ganador, ampliando las opciones de obtener algún tipo de ganancia.

Otro aspecto clave es la posibilidad de comprar el billete de forma fraccionada. Cada billete puede dividirse en varias partes, lo que permite a los jugadores invertir según su presupuesto y, en caso de resultar ganadores, recibir el premio de manera proporcional. Esta modalidad ha facilitado el acceso al sorteo y fomenta la compra compartida entre varios participantes.

Más allá del componente del azar, la Lotería de Boyacá cumple una función social relevante. Una parte importante de los recursos recaudados se destina al financiamiento del sistema de salud, tanto a nivel departamental como nacional. Por esta razón, cada sorteo no solo representa la ilusión de un premio económico, sino también un aporte directo a hospitales y programas de atención en salud.