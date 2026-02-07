Lanzan la última canción que Yeison Jiménez dejó grabada antes de morir

El equipo del fallecido cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez lanzó este viernes la canción ‘Dime que sí’, el último tema que el artista alcanzó a grabar antes de su trágica muerte en un accidente de avioneta en Boyacá, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026. El estreno ha generado una fuerte reacción emocional entre sus seguidores, quienes ven en este lanzamiento un homenaje póstumo a una de las voces más influyentes del género popular en Colombia.

El sencillo llegó acompañado de un video musical inédito, compuesto por fragmentos grabados en el estudio, fotografías personales y escenas nunca antes vistas del intérprete durante su proceso creativo. Según explicó su productor y amigo cercano, Georgy Parra, el material fue publicado con la autorización de la familia de Yeison Jiménez, respetando la voluntad artística del cantante.

Publican canción inédita de Yeison Jiménez como homenaje póstumo

“El video muestra a Yeison escuchando la canción, haciendo arreglos, compartiendo momentos de trabajo y de vida. Es una narrativa que busca resaltar quién era él como artista y como persona”, señaló Parra. Además, el equipo creativo utilizó herramientas de inteligencia artificial (IA) para reforzar el concepto visual y recrear algunos de los últimos encuentros del cantante, siempre con el objetivo de mantener su esencia y estilo original.

Aunque el lanzamiento de ‘Dime que sí’ estaba previsto inicialmente para el mes de marzo, la fecha fue adelantada como parte de un homenaje póstumo. “Ha sido bastante complejo porque por estos días íbamos a grabar el video oficial, pero no alcanzamos”, explicó el equipo del artista, que decidió publicar el material disponible como una forma de despedida simbólica.

La canción mantiene el estilo romántico y directo que caracterizó a Yeison Jiménez, con una letra centrada en el deseo, la complicidad amorosa y la esperanza de un amor correspondido. Musicalmente, conserva los sonidos tradicionales de la música popular colombiana, género en el que el artista se consolidó como una de las figuras más importantes de la última década.

Para sus fanáticos, el estreno de la última canción de Yeison Jiménez representa una manera de seguir conectados con su legado artístico. En redes sociales, miles de seguidores han compartido mensajes de agradecimiento, nostalgia y admiración, destacando el impacto que tuvo su música en distintas generaciones.

Canciones inéditas de Yeison Jiménez

A casi un mes de la muerte de Yeison Jiménez, la industria musical colombiana entró en una nueva etapa de expectativa. Además del impacto emocional por su fallecimiento en el accidente aéreo del 10 de enero de 2026, se confirmó que el artista dejó más de 50 canciones inéditas grabadas, muchas de ellas con colaboraciones y exploraciones de otros géneros musicales.

El productor Georgy Parra aseguró que el cantante dejó todo firmado y negociado para que su material póstumo pudiera ser publicado sin inconvenientes legales. “Yeison era muy organizado. Dejó todo listo para que su música siguiera saliendo”, afirmó.

El lanzamiento de ‘Dime que sí’, ocurrido el 5 de febrero de 2026, se convirtió así en el primer adelanto oficial de este repertorio inédito, abriendo la puerta a una serie de futuros estrenos que mantendrán vivo el nombre de Yeison Jiménez dentro del panorama musical colombiano.

Su legado, marcado por letras honestas, cercanía con el público y una carrera construida desde el esfuerzo personal, continúa vigente incluso después de su partida, consolidándolo como una figura inolvidable de la música popular en Colombia.