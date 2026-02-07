Diana Ángel y Karoll Márquez protagonizan cruce por el apoyo de la actriz a Iván Cepeda

En plena carrera electoral por la Presidencia de Colombia, la discusión política también se ha trasladado al mundo del entretenimiento. Los actores Diana Ángel y Karoll Márquez protagonizaron un intercambio de opiniones en redes sociales que rápidamente captó la atención de sus seguidores y de la opinión pública.

El debate se originó luego de que Diana Ángel compartiera en su cuenta de X un mensaje del candidato Iván Cepeda en el que afirmaba: “Mi nombre es Iván Cepeda y ganaremos en primera vuelta”. La actriz citó la publicación y expresó abiertamente su respaldo al escribir: “Mi nombre es Diana Ángel y voy a votar por usted”, mensaje que minutos después reforzó con otra publicación en la que reiteró: “Vamos a ganar en primera vuelta”.

Las declaraciones de Ángel no tardaron en generar reacciones encontradas. Entre las respuestas más comentadas estuvo la de Karoll Márquez, actor y cantante, quien manifestó públicamente su desacuerdo con el pronunciamiento político de su colega. “Cariño, por fortuna y muy a tu pesar no va a ganar”, escribió Márquez, avivando el debate y sumando nuevas voces a la conversación.

El intercambio provocó una oleada de comentarios divididos entre los usuarios. Mientras algunos defendieron el derecho de las figuras públicas a expresar libremente sus posturas políticas, otros hicieron un llamado a la mesura y alertaron sobre el riesgo de que este tipo de discusiones incrementen la polarización y el tono de confrontación en redes sociales.

¿Cuándo serán las elecciones presidenciales?

Colombia se encuentra a pocos meses de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, y el clima electoral se refleja no solo en escenarios políticos tradicionales, sino también en plataformas digitales, donde artistas y personalidades influyentes participan activamente del debate público.

En este contexto, otros candidatos también han fijado postura. Uno de ellos señaló que el desafío no está en ganar una consulta, sino en imponerse en la segunda vuelta, al tiempo que cuestionó la gestión actual del Gobierno. Además, propuso la creación de una Agencia de Lucha contra la Corrupción, el fortalecimiento de la fuerza pública y una política exterior pragmática con Estados Unidos, enfocada en los intereses económicos y laborales del país.