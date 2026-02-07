Daniella Álvarez se roba los aplausos en La Guacherna y celebró en el Carnaval de Barranquilla

Barranquilla vivió una de sus noches más emblemáticas la semana pasada con La Guacherna 2026, el desfile nocturno que marca el inicio del Carnaval y que reunió a miles de participantes y espectadores en la carrera 44 en torno a una celebración de música, folclor y patrimonio cultural.

En medio de esta fiesta cargada de color y tradición, la presentadora y exreina de belleza Daniella Álvarez fue una de las figuras más aplaudidas por el público. Álvarez, conocida por su trayectoria pública y su historia de superación, caminó entre la multitud con entusiasmo y alegría, compartiendo con sus seguidores un momento de fuerte conexión con las raíces culturales de la ciudad.

La Guacherna, que en su edición de este año reunió más de 20.000 participantes y destacó por rendir homenaje a los bailes cantados, una de las expresiones folclóricas más representativas del Caribe colombiano, permitió a Daniella integrarse plenamente a la fiesta popular barranquillera.

El desfile, que inició al caer la tarde y se extendió por la emblemática vía cultural de Barranquilla, contó con una amplia participación de grupos folclóricos, comparsas y artistas locales, reforzando una tradición que ha sido declarada patrimonio cultural e inmortalizada con faroles, música, danza y la energía de miles de asistentes.

Para Álvarez, esta participación representó una oportunidad más para celebrar la vida y la cultura que tanto la inspira. Su presencia en el recorrido fue recibida con entusiasmo por los barranquilleros, quienes la ovacionaron y celebraron su actitud positiva y su espíritu festivo.

Aunque Daniella ha enfrentado retos personales importantes en los últimos años, incluyendo la adaptación a una prótesis tras la amputación de parte de su pierna, su participación en La Guacherna 2026 reflejó una vez más su fuerza y su capacidad para disfrutar de los momentos significativos junto a su gente.

El Carnaval de Barranquilla sigue consolidándose como una de las fiestas populares más importantes de Colombia, donde la comunidad, visitantes y personalidades públicas. La Guacherna, como desfile nocturno, conserva un carácter festivo que combina tradición, inclusión y una sensación de unidad entre quienes la viven en cada edición.