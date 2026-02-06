Silvestre Dangond presenta ‘Ganas de tenerla’ junto a Luis Díaz

El ícono del vallenato y ganador de cuatro Latin GRAMMY, Silvestre Dangond, presenta este nuevo sencillo junto a Luis Díaz, una de las figuras más influyentes del fútbol colombiano a nivel internacional. La colaboración se plantea como un himno de orgullo, unión y sentimiento colectivo, en el que la música y el deporte dialogan como expresiones esenciales del ser colombiano.

“Ganas de Tenerla” se construye desde un lenguaje emocional compartido que evoca pasión, celebración y pertenencia. Con una energía festiva e inconfundiblemente latina, la canción trasciende géneros y generaciones, apostando por un sonido contemporáneo que mantiene viva la raíz del vallenato mientras se proyecta hacia un público global.

El tema fue compuesto por Silvestre Dangond, Andrés Castro y Juan Daniel Shool, y producido por Dangond junto a Castro en un proceso creativo desarrollado en Miami. El resultado es una propuesta sonora moderna que conserva la esencia del vallenato, fusionada con una producción actual pensada para escenarios internacionales.

El video oficial acompaña este espíritu de unión con una narrativa que gira en torno al sueño de un joven por convertirse en futbolista profesional. A través de su amor por la pelota, el videoclip recorre todo lo que el fútbol simboliza: disciplina, esperanza, celebración y emoción colectiva. Las imágenes transitan por calles llenas de banderas de distintos países, festejos multitudinarios y la euforia de un gol decisivo.

Silvestre Dangond actúa como hilo conductor de la historia hasta el momento culminante en el que aparece Luis Díaz, quien se integra al baile y a la celebración, sellando visualmente la conexión entre música y deporte. El resultado es un relato vibrante que presenta al fútbol no solo como un juego, sino como un lenguaje común que une culturas, emociones e identidades.

Con “Ganas de Tenerla”, Silvestre Dangond y Luis Díaz reafirman que la música y el fútbol siguen siendo dos de las expresiones más potentes de Colombia ante el mundo.