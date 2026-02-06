Peláez y De Francisco anuncian su regreso a la radio desde la competencia de su antigua casa

El programa, que se convirtió en un referente por su estilo directo, analítico y cargado de debate, dejó de emitirse tras la fusión entre Caracol Radio y La W, un movimiento que transformó la parrilla de varias emisoras y marcó el cierre de una etapa para la dupla. Sin embargo, lejos de significar una despedida definitiva, el espacio encontró una nueva forma de continuar y adaptarse a los cambios del consumo de contenidos.

Fueron los propios Hernán Peláez y Martín de Francisco quienes confirmaron la noticia a través de sus canales, asegurando que el fútbol seguía siendo una parte esencial de sus vidas profesionales. Ambos coincidieron en que la necesidad de volver a hablar del deporte, analizarlo y debatirlo, fue el motor principal para retomar el proyecto y reencontrarse con su audiencia.

En esta nueva etapa, los contenidos del programa también tendrán presencia en plataformas digitales como Instagram y YouTube, donde buscarán conectar con nuevas audiencias sin perder a los seguidores de siempre. La apuesta digital permitirá ampliar las conversaciones, llevar el análisis más allá de la radio tradicional y adaptarse a los formatos actuales de consumo.

El regreso se da en un año especialmente significativo para el fútbol colombiano, marcado por la participación de la Selección Colombia en una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA, así como por una agenda deportiva y nacional cargada de acontecimientos relevantes. En este contexto, Peláez y De Francisco se integrarán a la programación de La FM de RCN, fortaleciendo la franja informativa de la emisora.

Desde este espacio, la dupla ofrecerá un formato renovado que combinará información, análisis, debate y datos estadísticos, con énfasis en el fútbol colombiano, las principales competencias internacionales y el desempeño de la Selección Colombia. Su experiencia y trayectoria les permitirá aportar una mirada crítica y profunda a la actualidad deportiva.

Con una carrera consolidada y una química que los ha convertido en una de las parejas más reconocidas del periodismo deportivo en el país, Hernán Peláez y Martín de Francisco regresan a la radio de lunes a viernes, en el horario de la tarde entre las 3:00 y las 4:00 p. m., inaugurando así un nuevo capítulo que promete reencontrar a los oyentes con una de las voces más tradicionales del análisis futbolero en Colombia.