La Derecha, La Pambelé y Brokix se suman al Festival Ondas 2026 en Bogotá

Bogotá se prepara para vivir seis noches consecutivas de música en formato teatro al aire libre. El Festival Ondas llega en febrero de 2026 como una nueva propuesta cultural que apuesta por conciertos completos, cercanos y sin simultaneidades, en un solo escenario y con una experiencia pensada para disfrutar cada show de principio a fin.

La cita será en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, que se transformará en un teatro al aire libre diseñado para que el público esté a máximo 50 metros de los artistas, rompiendo la distancia habitual de los grandes festivales y recuperando la intimidad del concierto tradicional.

Artistas nacionales se suman al lineup del Festival Ondas

A los nombres internacionales ya confirmados, el Festival Ondas fortalece su identidad con la incorporación de talento colombiano que abrirá cada jornada. Proyectos como La Derecha, La Pambelé y Brokix se integran a una programación que cruza rock alternativo, pop, urbano, electrónica y salsa, consolidando una curaduría diversa y generacional.

Fechas y programación completa del Festival Ondas 2026

Viernes 13 de febrero

Ivy Queen + Villano Antillano

Show de apertura: Perreo de apertura – Suelta como Gabete

DJs de la noche: Paquita Gallego + El show de Jimmy

La noche inaugural celebra el poder del reggaetón y la escena urbana con dos referentes clave, en una jornada pensada como una gran pista de baile colectiva.

Sábado 14 de febrero

The Cardigans

Show de apertura: La Derecha

DJs de la noche: Fat Bastard + Cobretti

Una velada especial de San Valentín donde el pop escandinavo noventero se encuentra con una de las bandas más emblemáticas del rock colombiano.

Jueves 19 de febrero

Arde Bogotá + Silvestre y la Naranja

Show de apertura: Lika Nova

DJs de la noche: Fat Bastard + Cobretti

Una noche dedicada a la nueva ola del rock en español, con propuestas que lideran la renovación sonora iberoamericana.

Viernes 20 de febrero

Justin Quiles + Ovy On The Drums

Show de apertura: Brokix

DJs de la noche: Miss Champus + July Savoy

El urbano latino se toma el escenario con artistas y productores clave del género, junto a talento nacional que conecta con las nuevas audiencias.

Sábado 21 de febrero

Jerry Rivera

Show de apertura: La Pambelé

DJs de la noche: Valkandela + El Cangrejo

El cierre del festival rinde homenaje a la salsa romántica, combinando una figura histórica del género con una propuesta local de raíz tropical contemporánea.

Una experiencia distinta en la agenda cultural de Bogotá

A diferencia de los festivales tradicionales, Ondas propone una experiencia sin escenarios simultáneos, sin desplazamientos entre tarimas y con una narrativa clara por noche. Cada fecha está diseñada como un encuentro musical completo, donde el sonido, la cercanía y el tiempo del show son protagonistas.

Más que un festival, Festival Ondas 2026 se plantea como una serie de conciertos curados para escuchar y vivir la música en vivo con calma y profundidad.