Conozca a Martín Cornide, la pareja de Carolina Ramírez de La Reina del Flow con quien tendrá un hijo

La actriz colombiana Carolina Ramírez confirmó a través de redes sociales que está embarazada de seis meses y que espera a su primer hijo junto al productor argentino Martín Cornide, una noticia que decidió mantener en reserva durante gran parte del proceso.

Por medio de una publicación en Instagram, Carolina Ramírez compartió una serie de fotografías en las que mostró su embarazo y explicó las razones por las que había optado por vivir esta etapa lejos del ojo público. Según señaló, su ausencia en redes sociales respondió a un cambio profundo en su vida personal, una decisión tomada en conjunto con su pareja y desde la intimidad.

“Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio”, escribió la actriz, quien expresó que la maternidad llegó en un momento que considera adecuado. Ramírez recordó que siempre imaginó ser madre cuando las circunstancias fueran las indicadas y afirmó que, a sus 42 años, este proceso reafirma su convicción sobre respetar los tiempos personales.

En su mensaje, la actriz también explicó que esta nueva etapa se ha desarrollado lejos de los sets de grabación y de la industria audiovisual. “Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets”, señaló, al referirse al lugar donde actualmente reside junto a Cornide. Para ambos, la familia ocupa un lugar central, y el embarazo marca el inicio de una etapa completamente distinta en sus vidas.

Ramírez también aclaró que no hará público el sexo del bebé antes del nacimiento. “Ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca”, escribió, pidiendo respeto por la manera en que han decidido vivir este proceso.

Tras el anuncio, surgió interés por conocer más sobre su pareja. Martín Cornide es un productor de espectáculos argentino que ha mantenido un perfil discreto frente a los medios. Su historia con la actriz comenzó a partir de un contacto en redes sociales, motivado por un interés compartido en el bienestar animal.

En una publicación realizada el 3 de abril de 2025, Cornide relató cómo se dio el primer acercamiento entre ambos, recordando que recibió un mensaje de Ramírez en medio de una jornada de rescate animal. Tiempo después, la actriz volvió a comunicarse con él para apoyar con donaciones de alimento destinadas a perros de la Villa 1-11-14, en Argentina, ayuda que finalmente fue recibida por el padre de Cornide debido a que él se encontraba de viaje.

El productor destacó que su relación se ha construido lejos de los reflectores y basada en la convivencia cotidiana. “Conocí todo de vos, excepto lo que se ve en la TV”, escribió, subrayando que su vínculo se ha fortalecido a partir del trabajo en equipo y de proyectos compartidos, una idea que coincide con lo expresado por Carolina Ramírez en su anuncio.