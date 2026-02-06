Blessd llega a Cali con un show para ‘perrear sin reglas’ en la Arena Cañaveralejo

La Sucursal del Cielo se prepara para recibir al “bendito” en un espectáculo que promete romper la rutina y convertir la Arena Cañaveralejo en un espacio de baile, emoción y conexión colectiva. Blessd llega a Cali con un show diseñado para soltarse, cantar a todo pulmón y disfrutar de una noche sin reglas, donde la música y la ciudad se encuentran en el punto exacto.

El concierto hace parte de El mejor hombre del mundo tour, una propuesta que ha logrado conectar directamente con el público y transformar cada canción en un momento compartido. Amigos, baile y una atmósfera intensa serán protagonistas de una experiencia pensada para vivirse de pie y sin pausas.

Este show llega además en un momento clave en la vida del artista, tras el anuncio de la llegada de su primer hijo, una noticia que sacudió las redes sociales y despertó emoción entre sus seguidores. Este nuevo capítulo personal ha generado expectativa sobre cómo este hito podría influir en una nueva etapa de su vida y su carrera artística.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de un recorrido por algunos de sus mayores éxitos, como “Medallo”, “Como Oreo”, “Amista”, “Mírame”, “Soltera” y “Yogurcito”, canciones que se han convertido en himnos de fiesta, desahogo y celebración dentro de la escena urbana.

📅 Fecha y lugar: 13 de febrero – Arena Cañaveralejo, Cali

🎟 Últimas entradas disponibles:www.tuboleta.com

👥 Público: Edad mínima: 14 años