Alejandro Estrada sorprendió a Yuli en ‘La Casa de los Famosos’ con una cena especial detalle que terminó en besos

El emotivo episodio no fue producto del azar. Todo hizo parte de un reto especial asignado por El Jefe al actor, quien debía cumplir una tarea sin levantar sospechas dentro de la casa para obtener una recompensa. El momento fue revelado durante el After del programa, emitido el miércoles 4 de febrero, cuando se confirmó que Estrada tenía una misión secreta que debía desarrollar al día siguiente.

El desafío consistía en ofrecerle una serenata a Yuli Ruiz sin que ella ni el resto de los participantes notaran que se trataba de una prueba. Si lograba cumplir el objetivo con éxito, el premio sería una cena romántica junto a la creadora de contenido. Con la ayuda de varios compañeros del reality, Alejandro se puso manos a la obra y compuso una canción exclusiva para sorprenderla, cuidando cada detalle para mantener el secreto.

La interpretación fue suficiente para convencer a El Jefe de que la misión se había cumplido a cabalidad, lo que dio paso a la esperada recompensa. El anuncio oficial se hizo tras finalizar la prueba de robo de salvación del jueves 5 de febrero, cuando Carla Giraldo pidió a Yuli Ruiz que se ubicara junto a Alejandro Estrada para revelarles la sorpresa.

La presentadora explicó que todo había sido posible gracias al esfuerzo del actor y a la tarea que realizó en secreto para sorprenderla. Al conocer el gesto, Yuli no ocultó su emoción, agradeció públicamente a Alejandro y selló el momento con un tierno beso en la mejilla, lo que desató reacciones dentro y fuera de la casa.

Posteriormente, ambos participantes fueron conducidos a un salón especial preparado para la ocasión, con una mesa para dos, un ambiente íntimo y el espacio perfecto para compartir una conversación lejos del resto de sus compañeros. Durante la cena, hablaron sobre varias situaciones que se viven actualmente en la competencia, entre ellas el supuesto complot entre Sara Uribe, Manuela Gómez y Jay Torres para protegerse, la rivalidad entre Yuli y Beba por la convivencia, y la actitud de algunos participantes.

Para muchos seguidores del reality, este gesto podría marcar el inicio de la primera relación sentimental de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, un ingrediente que promete seguir dando de qué hablar y que alimenta el “shippeo” que el público esperaba entre algunas de las celebridades del programa.