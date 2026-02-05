Entretenimiento

Sin haber ingresado a la casa, Yina Calderón ya protagoniza su primera pelea en ‘La Casa de los Famosos’

La incorporación de Yina Calderón como nueva participante de La casa de los famosos de Telemundo, en Estados Unidos, no pasó desapercibida

Yina Calderón para La Casa de los Famosos Telemundo
Yina Calderón para La Casa de los Famosos Telemundo (@yinacalderonoficial)
Por Valentina Gómez

La llegada de la influencer y empresaria colombiana al programa encendió la conversación dentro y fuera de la casa. Durante una reciente aparición en uno de los matutinos de la cadena, la actriz mexicana Laura Zapata expresó abiertamente su escepticismo frente a la participación de Calderón y lanzó una predicción contundente: “Es la primera que va a salir de la casa”, afirmó.

En contraste, la conductora Chiki BomBom resaltó el carácter desafiante de Yina Calderón y su capacidad para enfrentar la polémica. Según señaló, la colombiana se ha caracterizado por no temerle a las críticas y por responder sin rodeos a cualquier comentario, destacando su personalidad frontal y confrontacional.

A lo largo de la conversación, Laura Zapata volvió a referirse a la nueva integrante del reality con comentarios que mezclaron sorpresa y cuestionamientos, aludiendo a su imagen y estilo personal, lo que generó reacciones entre los presentes y en redes sociales.

Consultada nuevamente sobre Calderón, la actriz insistió en no conocer a fondo su trayectoria, aunque terminó ironizando sobre la dinámica del programa y los personajes que suelen surgir en este tipo de formatos. Entre bromas y frases provocadoras, Zapata dejó claro que no teme al choque de personalidades y reafirmó su identidad como una de las figuras más polémicas del entretenimiento mexicano.

La entrada de Yina Calderón a La casa de los famosos promete intensificar la convivencia y sumar nuevos focos de controversia, en un reality donde las tensiones, los egos y las opiniones divididas suelen marcar el rumbo de la competencia.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último