Sin haber ingresado a la casa, Yina Calderón ya protagoniza su primera pelea en ‘La Casa de los Famosos’

La llegada de la influencer y empresaria colombiana al programa encendió la conversación dentro y fuera de la casa. Durante una reciente aparición en uno de los matutinos de la cadena, la actriz mexicana Laura Zapata expresó abiertamente su escepticismo frente a la participación de Calderón y lanzó una predicción contundente: “Es la primera que va a salir de la casa”, afirmó.

En contraste, la conductora Chiki BomBom resaltó el carácter desafiante de Yina Calderón y su capacidad para enfrentar la polémica. Según señaló, la colombiana se ha caracterizado por no temerle a las críticas y por responder sin rodeos a cualquier comentario, destacando su personalidad frontal y confrontacional.

A lo largo de la conversación, Laura Zapata volvió a referirse a la nueva integrante del reality con comentarios que mezclaron sorpresa y cuestionamientos, aludiendo a su imagen y estilo personal, lo que generó reacciones entre los presentes y en redes sociales.

Consultada nuevamente sobre Calderón, la actriz insistió en no conocer a fondo su trayectoria, aunque terminó ironizando sobre la dinámica del programa y los personajes que suelen surgir en este tipo de formatos. Entre bromas y frases provocadoras, Zapata dejó claro que no teme al choque de personalidades y reafirmó su identidad como una de las figuras más polémicas del entretenimiento mexicano.

La entrada de Yina Calderón a La casa de los famosos promete intensificar la convivencia y sumar nuevos focos de controversia, en un reality donde las tensiones, los egos y las opiniones divididas suelen marcar el rumbo de la competencia.