Karina García se sumó como presentadora a RCN y este sería el valor que ganaría

Karina García se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más visibles del panorama digital colombiano, un reconocimiento que creció notablemente tras su participación en La Casa de los Famosos, donde se destacó como una de las figuras más comentadas de la temporada.

Su carrera continuó a nivel internacional cuando se integró al reality dominicano La Mansión de Luinny, competencia que terminó ganando en su primera edición. Tras esa experiencia, regresó a Colombia para asumir un nuevo reto en la televisión nacional de la mano de RCN.

Su llegada al canal se dio a través de Qué hay pa’ dañar, un formato pensado como análisis del reality. En este espacio, García se suma como panelista junto a Roberto Vásquez y Néstor Parra, aportando comentarios y debates sobre lo que ocurre dentro de la casa.

Aunque anteriormente había participado como invitada, incluso junto a Yina Calderón, en esta ocasión ocupa un lugar fijo en la mesa, un rol que antes desempeñaban Valentina Taguado y Johana Velandia.

El programa se emite una hora antes de La Casa de los Famosos y vuelve al aire una vez finaliza la emisión principal, con el objetivo de revisar los momentos más relevantes de cada jornada. Esta dinámica se mantendrá durante toda la semana y permitirá a Karina tener una participación activa en los análisis, discusiones y posturas frente a la convivencia del reality.

De hecho, el pasado miércoles la influenciadora ingresó a la casa en calidad de jueza, escuchando las quejas y denuncias de los participantes, en medio de un ambiente marcado por tensiones crecientes. Paralelo a este anuncio, RCN compartió un video en el que se ve a García firmando su contrato, material que no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes analizaron cada detalle y especularon sobre las condiciones de su vinculación.

En la red social X comenzó a circular la versión de que Karina recibiría cerca de siete millones de pesos por su participación como panelista en Qué hay pa’ dañar. Mientras algunos consideraron que esta cifra no correspondería con la imagen de éxito que proyecta la creadora de contenido, otros defendieron que el verdadero valor del proyecto está en la exposición y en la posibilidad de seguir posicionándose dentro del mundo del entretenimiento.

¿Qué pasó con Valentina Taguado en Qué hay pa’ dañar?

En medio de esta conversación también surgió la aclaración de Valentina Taguado frente a los rumores que aseguraban que RCN había cancelado el programa. A través de sus redes sociales, la presentadora explicó que tanto ella como Johana Velandia decidieron dar un paso al costado por voluntad propia, priorizando proyectos personales ante la falta de tiempo.

“RCN no acabó el programa, nosotras renunciamos. Estábamos literalmente haciendo el programa dormidas porque no era lo único que teníamos”, expresó Taguado, quien además agradeció al canal por el trato recibido hasta el final. Según explicó, la decisión también estuvo relacionada con las dinámicas y reglas propias de la televisión tradicional, optando por la libertad creativa que les permiten otros espacios: decir y hacer lo que quieran, cuando y como quieran, especialmente en sus shows y proyectos independientes.