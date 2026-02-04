Imitador de Yeison Jiménez aseguró que la familia del artista le prohibió seguir interpretándolo

El pasado 1 de febrero, el cantante conocido artísticamente como Arboleda sorprendió a sus seguidores al revelar que recibió un comunicado legal en su vivienda que le impide continuar usando el nombre y la imagen de Yeison Jiménez para presentarse como su tributo en escenarios y eventos públicos.

La información fue dada a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, donde el artista explicó que la notificación proviene del equipo jurídico y de la familia del fallecido cantante de música popular. Según relató, el documento establece de manera clara que no puede seguir promocionándose ni actuando bajo la figura de tributo oficial a Yeison Jiménez.

En su mensaje, Arboleda manifestó la dificultad emocional que le generó recibir el comunicado y aclaró que su proyecto musical no nació tras la muerte del intérprete, sino que llevaba más de un año desarrollándolo cuando Yeison Jiménez aún estaba con vida. De acuerdo con su versión, el objetivo nunca fue aprovecharse de la imagen del artista ni obtener beneficios indebidos, sino rendirle un homenaje desde la admiración y el respeto.

El cantante también contó que su vínculo con la música de Yeison Jiménez surgió de manera natural, ya que desde sus inicios interpretaba sus canciones y fue precisamente el parecido físico y vocal lo que lo llevó a consolidar el proyecto de tributo, impulsado incluso por comentarios del público.

La situación también impacta su agenda profesional, pues Arboleda tenía presentaciones y compromisos pactados con empresarios y establecimientos hasta el mes de junio. Ante este panorama, aseguró que se comunicará directamente con los contratantes para revisar cada caso y evitar problemas legales, reiterando que queda completamente prohibido el uso de la imagen y el nombre de Yeison Jiménez.

Finalmente, el artista explicó que el conflicto se habría originado por un error publicitario, luego de que en una pieza gráfica se utilizara el logo oficial del cantante, lo que habría desencadenado la intervención legal. Tras esto, anunció el cierre definitivo de su etapa como tributo y confirmó que continuará su carrera bajo una nueva identidad artística, presentándose ahora como “Arboleda, el homenaje”.

La noticia generó diversas reacciones entre seguidores del género popular, quienes expresaron mensajes de apoyo al cantante y lamentaron el fin de un proyecto que, para muchos, mantenía vivo el legado musical de Yeison Jiménez desde el reconocimiento y la admiración.