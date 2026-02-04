Ella es la presentadora de ‘Noticias Caracol’ que fue deportista de alto rendimiento

Antes de convertirse en uno de los rostros informativos de Noticias Caracol, Stephany Perlaza construyó una parte importante de su historia lejos de los estudios de televisión y frente a las pistas de atletismo. La presentadora recordó recientemente una etapa de su vida marcada por el deporte de alto rendimiento, una experiencia que comenzó cuando apenas tenía 12 años.

Fue a esa edad cuando Stephany llegó al atletismo y empezó un proceso de formación enfocado principalmente en la velocidad. Desde sus primeros entrenamientos, asumió la disciplina con compromiso y constancia, dedicando largas jornadas a la preparación física y técnica. Tras seis meses de entrenamiento continuo, tuvo la oportunidad de competir en un campeonato, un momento que se convirtió en un punto de quiebre y confirmó su interés por el atletismo competitivo.

Durante su adolescencia, el deporte no solo definió su rutina diaria, sino también su entorno social y emocional. En medio de entrenamientos y competencias, la presentadora vivió su primer enamoramiento con una persona que también hacía parte del mundo del atletismo, en este caso vinculada a la disciplina de salto. En esa etapa, las pistas se convirtieron en un espacio compartido tanto para el crecimiento deportivo como personal.

El atletismo fue, durante varios años, el eje central de su vida. Las exigencias físicas, la constancia y el aprendizaje que dejó esa experiencia marcaron su carácter y su disciplina, valores que hoy siguen presentes en su carrera profesional frente a las cámaras.

Aunque su camino finalmente tomó otro rumbo y la llevó al periodismo y la televisión, Stephany Perlaza reconoce que esa etapa deportiva fue fundamental en su formación, demostrando que antes de los reflectores hubo una historia de esfuerzo, pasión y compromiso con el deporte.